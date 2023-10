Repasamos los grandes amores de Blanca Suárez al cumplir 35 años: de Miguel Ángel Silvestre a Mario Casas

Loading the player...

Blanca Suárez es una de las mejores actrices de nuestro país y no para de encadenar un proyecto con otro. Este sábado, cumple 35 años en uno de los mejores momentos de su vida, tras estrenar recientemente su última película Me hecho viral y felizmente enamorada de Javier Rey. Con el actor gallego mantiene una relación desde comienzos de 2020. Entre ambos surgió la chispa cuando rodaron la película El verano que vivimos y desde entonces no se han separado. Con motivo de esta fecha tan especial, vamos a repasar en este vídeo los grandes amores de Blanca Suárez, los hombres más importantes que han pasado por su vida: desde Miguel Ángel Silvestre a Mario Casas. Dale al play y no te pierdas el vídeo.

