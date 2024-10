La inesperada expulsión de Itziar Miranda de 'MasterChef Celebrity': 'Me he aturullado'

En una gala cargada de emoción, los concursantes han tenido que enfrentarse a un reto que combinaba gastronomía, arte y un toque de geografía, un desafío que ha llevado a uno de ellos a despedirse del programa. Los jueces, Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera, han elevado la vara de exigencia al presentar una receta extraordinaria del chef Toño Pérez, una obra de vanguardia que los aspirantes debían replicar en tan solo 90 minutos. Este reto, que puso a prueba su agilidad y destreza, culminó con la eliminación de Itziar Miranda , quien a pesar de su esfuerzo, no logró convencer al jurado.

Las reacciones en la cocina fueron variadas. Mientras algunos aspirantes contenían la respiración ante la decisión, Itziar, conocida por su espíritu combativo, se mostró agradecida por la experiencia vivida. "Me alegro, por un lado, porque yo no quería irme", dijo Cristina Cifuentes. "Pero me da mucha pena por Itzi porque es una persona fantástica, es luz pura, la vamos a echar muchísimo de menos", añadió.

La trayectoria de la actriz por el programa ha sido intensa, y aunque este no ha sido su primer enfrentamiento con la eliminación, ha dejado claro que disfrutó cada instante en la competición. "Ha pasado que me he aturullado, que me he agobiado, pero me lo he pasado muy bien", expresó en su despedida. Pese a tener que colgar el delantal, se sentía muy afortunada. "No pensaba llegar tan lejos. Yo era de las que habría la nevera, veía tappers preparados y me daba tanta pereza calentarlos que pedía comida a domicilio. Ese es mi nivel", manifestó.

El episodio de esta semana no solo se centró en la cocina, sino que también llevó a los concursantes a reimaginar platos españoles icónicos en un entorno espectacular: el chiringuito BiBo Tarifa, bajo la dirección del prestigioso chef Dani García. Los aspirantes se sumergieron en el mundo de la alta cocina, llevando los sabores de España a nuevas alturas.

El ambiente festivo no se limitó solo a los fogones, ya que Álvaro Muñoz Escasi compartió su pasión por el kitesurf con los jueces, quienes se atrevieron a probar este emocionante deporte. Entre anécdotas, la jornada se convirtió en una celebración de la gastronomía y el talento de los concursantes.

A medida que se acerca la gran final, cada episodio promete más sorpresas y emociones. La pregunta ahora es: ¿Quién logrará quedarse con el título de mejor cocinero celebrity de la temporada? La respuesta, sin duda, se revelará en las próximas semanas.