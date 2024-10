Alejandra Prat, sobre la prevención del cáncer de mama: 'Este año tuve un susto. Por suerte, se quedó en eso, un susto'

Este sábado 19 de octubre se celebra el Día Internacional de lucha contra el Cáncer de mama, una causa en la que Alejandra Prat está muy involucrada. Afortunadamente, la presentadora no le ha tocado vivir la enfermedad en primera persona, aunque es consciente de lo importante que de hacerse revisiones y exploraciones periódicamente. Por eso, este año, Alejandra se ha unido a la iniciativa de El Corte Inglés, que ha hecho acciones especiales para ayudar a financiar el proyecto de investigación en terapia personalizada que se desarrolla bajo la dirección del doctor Julio Delgado.

“Me llamaron para contarme esta causa para el cáncer de mama y que los fondos se iban a destinar para investigación, así que dije, venga, vamos”, nos cuenta. Además de su experiencia y los sustos que se ha llevado, Alejandra ha hablado con ¡HOLA! de muchas otras cosas: de cómo es trabajar con su hermano Joaquín en el programa Vamos a ver, de cómo lo llevan sus hijos y si la mayor de ellos, que acaba de cumplir 16, va a seguir sus pasos.

© EUROPA PRESS Aunque a Alejandra no le ha tocado vivir el cáncer de mama en primera persona, está muy concienciada con la causa, y por eso, no dudó en apoyar esta iniciativa solidaria de El Corte Inglés

-Todos tenemos en la mente lo que supone el cáncer de mama, pero, ¿has descubierto algo con esta acción o te has dado cuenta de que hay que remarcar algo más?

-Desde hace muchos años, colaboro con la Fundación Contigo, que precisamente se dedica a ello. Estoy súper involucrada y conozco perfectamente los aspectos que hay en marcha para la investigación. Afortunadamente, no me ha tocado de cerca, pero siempre pienso que puedo ser yo. Es una enfermedad tan aleatoria y conocemos todos a tanta gente que le pasa que en cualquier momento te puede tocar.

-Por suerte, creo que en tu familia que no ha habido ningún caso.

-En mi familia, ninguno. Y espero que siga así.

-Aun así, ¿te has llevado algún susto?

Sí, este año tuve un susto. Me noté un bulto y fui al médico. Aunque me llegué a obsesionar, al final, no era nada. Por suerte, se quedó en eso, un susto. Estoy siempre en las mejores manos.

-Es fundamental explorarse periódicamente.

Sí, muy importante. Una detección temprana hace muchísimo en una enfermedad así. Si la pillas tarde… Hoy en día, también hay muchos tratamientos nuevos y muchas opciones. Aun así, es importantísimo hacerse revisiones y visitas anuales con el ginecólogo, aunque no tengas nada.

© EUROPA PRESS Alejandra, en un momento del acto, celebrado a principios de este mes

-Dices que, concretamente, el cáncer de mama no lo habéis pasado en tu familia, pero sí otro tipo de cáncer.

-Sí, mi hermana tuvo aquello del carcinoma papilar –de tiroides– y fue horrible. Además, siendo mi hermana pequeña, yo estaba muy preocupada y decía: ¿por qué a ella y no a mí, que soy la hermana mayor y lo puedo llevar? Pero, por suerte, ahora Andrea está bien. La operaron y se quedó ahí, porque está fenomenal. Pero, ahora mismo, tengo a mi tía enferma con otro tipo de cáncer, aunque ella es un toro y seguro que lo va a superar también.

-Hablemos de otras cosas. ¿En qué etapa personal o profesional te encuentras ahora?

-Estoy fenomenal. Aunque no estén las cosas perfectas, siempre veo el vaso medio lleno en vez de medio vacío. En lo profesional, estoy muy contenta, disfrutando mucho de este momento. Trabajar con mi hermano es un lujo y el equipo del programa es espectacular, maravilloso. En la parte personal, también estoy pasando la adolescencia de mis dos hijos mayores y la verdad que muy bien. Luego, con mi marido feliz, como siempre. Ya hemos cumplido 17 años casados y ojalá sean muchos más. Yo me quedo como estoy.

-¿Cómo es trabajar con tu hermano Joaquín?

-Para mí, es más estresante porque sé que tengo que ser la que cumpla estrictamente con todo, que no falle y que no haga algo fuera de lugar. Además, él me vigila más a mí que a los demás y me da mucha caña. Pero también lo veo en positivo, porque me da muy buenos consejos.

© @alejandra_prat Actualmente, trabaja con su hermano Joaquín en el programa 'Vamos a ver': 'Es muy exigente, pero también muy generoso', nos dice

-¿Tu hermano es más exigente en el trabajo de lo que te esperabas?

-Más de lo que esperaba, no. Es verdad que es muy exigente, aunque también un muy buen jefe y está en todo. Profesionalmente, veo lo que ha crecido, todo lo que sabe, lo que abarca y me siento orgullosa. Aprendo de él todos los días y el director del programa también es fantástico.

-¿Joaquín cambia mucho con respecto a como es en casa?

-No, es igual. Es muy exigente, pero también muy generoso. Mi hermano es muy transparente y es como se ve en la tele. No hace ningún personaje. En cuanto le ves, ya sabes de qué va.

-¿Ves la posibilidad de que tu hermana, Andrea, se una al equipo y podáis trabajar los tres juntos?

-Bueno, me encantaría… ¡Ojalá! Es una súper curranta, pero está muy volcada en su faceta de madre.

-¿Cómo llevas en el plano familiar el hecho de vivir en Barcelona y estar yendo constantemente a Madrid por trabajo?

-Hay días que es una locura. Si trabajo dos días seguidos, ya duermo en Madrid y hay que estar llamando a todos, organizándolo todo. Soy de esas mujeres que piensan que hay que estar encima de todo o va a fallar algo en el organigrama. Pero tengo que decirte que me he sorprendido porque mi marido cumple, llega todo y es un padrazo. En ese sentido, estamos haciendo un equipo fantástico.

© GTRES Alejandra con su marido, Juan Manuel Alcaraz

-¿Y no has notado que tus hijos estén desmadrado un poquito más con tus ausencias?

-No, no se atreven (ríe). También sus amigos, sus compañeros de clase y sus profesores son un gusto, porque están muy encima. Es verdad que mis hijos son más mayores y necesitan un poco más de independencia, que tienen enfrentarse a que las cosas salgan mal a veces. Lo importante es que están sobreviviendo bastante bien. Lo cierto es que suelo ir al programa dos días separados, así que cojo el tren a las ocho de la mañana y estoy de vuelta en Barcelona ese día, a las seis y media de la tarde. Al final, es una jornada laboral normal, como la de cualquier otra persona.

-Tus hijos son más mayores y te verán más en televisión. ¿Qué te dicen?

-Ahora se dan cuenta que la gente me conoce o me dice cosas por la calle. Creo que están orgullosos, aunque, por supuesto, son los más críticos. A veces, me dicen: “Mamá, ese vestido de ayer era de abuela” (ríe). Pero, normalmente, están contentos y me dicen que les gusta mi trabajo.

-Pero son más conscientes de que su madre es más conocida.

-Sí. A veces, alucinan, pero lo llevan muy bien. Para ellos es algo normal, porque lo ven en las redes sociales y están acostumbrados.

© DARÍO ARANYO Una imagen de archivo de Alejandra con su hija Adriana

-Tu hija mayor acaba de cumplir 16 años.

-Sí, el día 9. Todos los cumplen en octubre. El siguiente, Alejandro, el 20 –este domingo alcanzará los 15– y el pequeño, Amaro, el día 27 –soplará 13 velas–.

-¿Adriana ya sabe a lo que se quiere dedicar?

-Va a empezar a primero de Bachillerato y tiene que elegir bastantes asignaturas, pero no tiene ni idea. Seguramente, algo de comunicación, aunque también le gusta el Derecho y es muy buena en idiomas.

-¿Te gustaría que tu hija siguiera tus pasos en la televisión?

-Pues, mira, no lo quiero decir porque no quiero condicionales absolutamente nada. Quiero que los tres sean libres para escoger lo que más les guste y lo que ellos crean que van a ser muy buenos. Mis padres no me presionaron de ninguna forma en ese sentido y no quiero hacerlo ahora yo con ellos.