Ana Obregón desvela la alentadora conversación que tuvo con Sara Carbonero antes de sus palabras más difíciles

Sara Carbonero emocionó a todos con su discurso donde habló por primera vez del cáncer que padeció. La presentadora recibió el galardón 'Valentía' en los premios ELLExHope y aprovechó para lanzar un mensaje de aliento, mostrando su apoyo a todas las personas que están viviendo una situación parecida. Dar este paso no ha sido fácil para ella, tal y como explica sobre el escenario, y justo antes de comenzar la gala se rodeó de amigos y gente con la que ha vivido este proceso, como es el caso de Ana Obregón.

© GTRES

La actriz desveló ayer jueves en Y ahora Sonsoles que tuvo una emocionante y alentadora conversación con la que fue presentadora de los deportes en Informativos Telecinco minutos antes de que esta subiera a recibir su premio. "Me dijo: No sé si voy a poder'. Yo le dije: 'Mira, Sara, habla con el corazón'", confesó Ana. También aprovechó para revelar que ambas mantienen una buena relación desde hace años, cuando coincidieron en el hospital: "La conocí en una circunstancia que no era agradable ni para ella ni para mí, porque coincidíamos en las quimios. Yo iba con mi hijo y Sara estaba con su madre".

© GTRES

Ana no perdió la oportunidad de alagar la valentía de Sara al dar el discurso: "Ella ha tenido el valor de hacerlo público. Es una valiente y nos ilumina a todos. Lleva seis años bien y va a seguir iluminándonos". Además, ha compartido con sus seguidores unas bonitas palabras dirigidas a su amiga, ya que sabía "lo difícil que fue para ti hablar a corazón abierto. Anoche lloré contigo. Tu catarsis, valentía y dulzura son un ejemplo para tantos pacientes del maldito cáncer. El alma fuerte y llena de luz no nace de un paraíso, sino de un infierno. Y tú nos iluminarás muchísimos años".

© @isabeljimenezt5

Isabel Jiménez, una de las mejores amigas de Sara, también mostró su orgullo al ver a la periodista toledana en el escenario. "Y la vida nos puso del revés... pero nos enseñó otras cosas: la amistad y el amor incondicional existen. No puedo estar más orgullosa de ti", comentó la actual presentadora de Informativos Telecinco, a lo que Sara respondió emocionada: "Y yo de ti. Se me quedan cortas todas las palabras, ya lo sabes. Sin ti nada de esto hubiera sido posible. Sin tu empujón y tu confianza en que sería capaz. Has vivido mi proceso casi como si fuera tuyo. Pues eso... siempre juntas".

Tal y como le confesó a Europa Press en el mercado solidario Rosa Market para recaudar fondos para la Asociación contra el Cáncer, "han sido días intensos `porque yo sé lo que significaba para ella dar ese paso. Porque sé lo que le ha costado, lo que hay detrás". La bonita amistad que comparten se remonta a 2011, cuando se conocieron en un plató de televisión. Desde entonces, su vínculo se ha mantenido inquebrantable, y más que amigas se consideran hermanas.