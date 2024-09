Ana Obregón vuelve a la televisión como fichaje estrella de Sonsoles Ónega

Ana Obregón es el nuevo fichaje sorpresa del programa que conduce Sonsoles Ónega, en Antena3, 'Y Ahora Sonsoles'. La presentadora ha comunicado que la actriz se incorpora a esta nueva temporada del magacín vespertino: “Me hace mucha ilusión recibir en este plató a una nueva compañera que se llama Ana García Obregón". A lo que la bióloga ha respondido muy contenta y entusiasmada: “Me emociona lo que más del mundo estar en este programa. Sonsoles te admiro muchísimo. Me encanta este programa, me encanta estar aquí y me vais a tener todas las semanas. Maravilloso plató. En la tele he hecho de todo, me faltaba el tiempo y el telediario…y esto. He aceptado porque siempre nos tratáis a los famosos, que somos de carne y hueso, con respeto, con la veracidad de la información y sin amarillismo”, contestaba García Obregón.

Ana Obregón, vestida con uno de sus colores preferidos en el último tiempo, el blanco, ha salido al plató de Antena3 confiada y dispuesta a probar suerte en un terreno en el que nunca ha trabajado: comentarista de la actualidad social. Vuelve, eso sí, a la cadena donde participó en la serie ‘Ellas y el sexo débil’, una versión de ‘Sexo en Nueva York’ a la española, emitida en 2006 y que no consiguió la audiencia esperada. En el plató Ana se ha mostrado muy agradecida porque aunque confesaba haber hecho de todo en televisión: ''Me encanta estar de colaboradora en este programa porque tratáis temas muy complicados con respeto y con la veracidad de la información, sin amarillismos'', ha explicado.

Su vuelta a la televisión

La bióloga volverá a pisar un plató de Antena3 tras su incursión en la tercera temporada del exitoso formato Mask Singer, donde hizo el papel de investigadora junto a Mónica Naranjo y Los Javis: Javier Calvo y Javier Ambrossi. De esta manera Ana cierra uno de sus veranos más especiales, el segundo junto a su pequeña Anita. La niña, que vino al mundo el 20 de marzo de 2023, ha devuelto la alegría a su vida y la luz a sus veranos, tal y como pudimos ver recientemente en el posado más especial de la actriz y presentadora con su niña en su casa de Mallorca en las páginas de ¡HOLA!.