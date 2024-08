Ana Obregón sobre Alessandro Lequio: ‘No siento ninguna pena ni resquemor’

Cumpliendo con la tradición, un año más, Ana Obregón ha protagonizado uno de sus conocidísimos 'posados del verano', uno muy especial. Desde su casa ‘El Manantial’, en la Costa de los Pinos, en Mallorca, posa junto a su pequeña Anita. "Siempre se decía que no llegaba el verano hasta que yo no hacía el posado, ¿no? Bueno, pues ya tenemos sustituta. Anita es mi sustituta", dice Ana.

© JESÚS CORDERO "¿Que si le daría una nueva oportunidad al amor? Eso no existe, está desterrado, no tengo ninguna gana, ni lo busco ni lo quiero. Ya tengo demasiado amor en casa con este angelito", asegura Ana.

Además de unas imágenes para el recuerdo, la actriz y presentadora ha abierto su corazón en una sincera entrevista en la que ha hablado sobre su nueva ilusión: su pequeña Ana Sandra; cómo ha cambiado su vida a nivel personal y profesional desde el pasado 20 de marzo de 2023, cuando nació la pequeña; cómo se encuentra anímicamente en este momento vital; y qué opina de las declaraciones del padre de su hijo, Alessandro Lequio.

© JESÚS CORDERO © JESÚS CORDERO Anita es ahora la protagonista de los tradicionales posados del verano con los que la actriz y presentadora inauguraba la temporada estival.

Abuela biológica y madre adoptiva

Ana Obregón cumplió el último deseo de su hijo Aless trayendo al mundo a una niña de su propia sangre por gestión subrogada. La nueva luz de su vida es además “la que me está ayudando a pasar el duelo de mi hijo”. Solo tiene ojos para Anita y le dedica las 24 horas del día. “Aunque no te lo creas, no he vuelto a salir de mi casa a no ser que sea para trabajar o para un evento de trabajo. Llevo cinco años sin salir”, cuenta la presentadora que se encuentra en un momento ‘agridulce’.

“Es físicamente clavada a Aless. El pelo, la nariz, la boca… Y en el carácter también”. Ana Obregón sigue teniendo en su casa un montón de fotos de su hijo y la niña, a sus 17 meses recién cumplidos, ya sabe que ese chico de las imágenes en su ‘papá’. “A mí me llama mamá, pero es lógico”, no quiere explicarle la historia de su familia hasta que no tenga uso de razón, “es muy chiquitita todavía”.

Quiere recuperar el tiempo perdido. “Lo que estoy haciendo con Anita es lo que no pude hacer en aquel momento con mi hijo porque trabajaba 14 horas al día, era una madre trabajadora”. Ana se dedica en cuerpo y alma a su niña. Sabe que ella no puede devolverle esos primeros años de vida de Aless, pero ahora está viviendo otras ‘primeras veces’. “Lo único que quiero es darle a Anita todo el amor que necesita y no voy a hacer la misma idiotez que hice con Aless, que no tenía más remedio, porque era otra época y otra edad”.

© JESÚS CORDERO "Es muy sociable y cuando salgo con ella todos la miran como hipnotizados porque va siempre sonriendo y llama la atención. Tiene como un ángel en la cara cuando sonríe, porque se ilumina", confiesa la presentadora desde su casa de Mallorca donde "se lo está pasando bomba, todo el día al aire libre corriendo de aquí para allá. Tenemos praderas, huertos, la piscina y un estanque con peces a los que no para de tirarles pan y ya parecen tiburones".

En un futuro

Ana Obregón no tiene nada que demostrar a nadie. Ha donado más de 100.000 euros a la fundación de su hijo con el libro que escribió Aless y que ella terminó, El chico de las musarañas. Y, tras 40 años trabajando como actriz, “me puedo permitir el lujo de elegir lo que quiera y elijo estar con Anita”. Ha adelantado que de momento tiene varios proyectos profesionales futuros, pero para ella lo primordial es esperar a que la pequeña vaya al colegio -que irá al mismo centro que su padre, el International College Spain-.

Además, ha confesado que “no será posible” darle un hermanito a Anita -como hubiera querido su hijo, que soñaba con tener una familia numerosa de cinco niños-, porque “criar a un bebé al cien por cien es un cansancio… viendo que estoy con ella 24 horas y que ya no doy más abasto, creo que no puedo, es demasiado”.

Ahora bien, como dice Ana: “Va a tener tantos primos de su edad, tantos tíos y tanta gente a su lado, más los amigos, tan importantes en la vida, que estoy muy tranquila”. La pequeña ya tiene dos primos por parte de su sobrina Amalia y la actriz tiene, nada más y nada menos que 12 sobrinos -de los que se han casado este año dos: Juancho y Javier-.

© JESÚS CORDERO "Anita es enorme, igual de alta que su padre, y con 17 meses lleva talla de casi tres años. Aless medía 1,95", afirmaba la actriz cuando le preguntaron sobre el parecido físico de la niña con su 'papá'.

“No siento pena ni tengo ningún resquemor”

El dolor no desaparece, pero con el tiempo “se apacigua”. La presentadora no quiere superar el dolor de la pérdida, quiere aceptarla. Aless era “el héroe valiente que sonreía incluso ante la enfermedad, ante el cáncer”, y así quiere que lo recuerde su hija. Ana Obregón tiene el apoyo de su familia, Anita le hace sonreír todos los días, es feliz ayudando en la lucha contra el cáncer con su fundación, “y él que haga lo que quiera”.

Alessandro Lequio, el padre de Aless, nunca ha querido conocer a la pequeña, ni tampoco ha hablado públicamente del duelo por su difunto hijo. “Cada uno lleva el luto como puede y como quiere", manifestó cuando surgió tanto revuelo mediático en torno a la nueva maternidad de Ana Obregón. “Mi única opción es el silencio”.

El aristócrata italiano siempre ha pedido que se respete su bienestar mental, pero sobre el tema de si conoce o no a la pequeña ha habido más conflicto. En el programa Vamos a ver, el colaborador televisivo tuvo que explicar: "Soy una persona educada. La respeto profundamente, es la madre de mi hijo. No puedo sentir más que respeto y cariño, pero por una cuestión de higiene mental he decidido no hablar. Soy incapaz de estar todo el día sacando este tema y por eso me mantengo en silencio". Ya en varias ocasiones Alessandro ha alegado que lo más importante de su vida es “cómo estoy yo, cómo está mi mujer y mi hija”. Y su exmujer, lo acepta.

“Este tema pertenece a nuestra intimidad. Él prefiere que no hablemos del tema, y, como siempre, respeto su decisión”, confesaba la actriz en el programa ¡De viernes! cuando le preguntaban sobre la relación del aristócrata italiano y Anita.

Ana Obregón tiene claro que siempre estará muy unida a Alessandro “por lo más grande que puede unir a una pareja, que es un hijo, el amor por nuestro hijo y el amor de nuestro hijo por nosotros”. Así que, “él que haga lo que quiera, yo lo acepto y lo respeto totalmente. Al cien por cien”, afirmaba en sus últimas declaraciones sobre el tema.

© JESÚS CORDERO "La casa está abierta, la puerta está abierta. La niña tiene muchas ganas de verte, le he enseñado fotos tuyas y sonríe. Es la hija de tu hijo y creo que Aless sería muy feliz si pudieras abrazarla. Estoy deseando que conozca a tu hija y a María, me encantaría que vinierais a casa porque Aless se lo merece", aseguraba Ana Obregón desde el programa Tarde AR de Ana Rosa Quintana donde confirmaba que su ex y padre de su hijo Aless, Alessandro Lequio, no conocía a la niña.