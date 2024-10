Cameron Diaz explica la verdadera razón por la que decidió apartarse de Hollywood

Fue allá por 2018 cuando Cameron Diaz anunció que había decidido retirarse del mundo de la interpretación. No había nada que deseara más que formar una familia junto a su marido, el cantante y productor Benji Madden, y en ello centró todos sus esfuerzos. Ser mamá fue un proceso largo y muy complicado, pero finalmente lo consiguió. El 30 de diciembre de 2019 vino al mundo por gestación subrogada su primera hija, Raddix, llenando de felicidad al matrimonio, que vio cumplido su sueño. Y el pasado mes de marzo volvieron a convertirse en padres con la llegada de su pequeño Cardinal.

Ahora que ha pasado un tiempo, parece que Cameron está decidida a volver a la escena pública.... pero solo en citas puntuales. Esta semana, la protagonista de La cosa más dulce ha reaparecido ante las cámaras en el Fortune's Most Powerful Women Summit que se ha celebrado en Laguna Niguel (California). Luciendo su característica melena rubia y un maquillaje muy rejuvenecedor, la actriz se convirtió en el centro de todos los flashes como era de esperar.

Cameron, a la que próximamente veremos protagonizando Back in Action, una nueva película de Netflix junto a Jamie Foxx, se mostró muy sincera al hablar de todo el tiempo que ha estado alejada de Hollywood. "Sentí que era algo que tenía que hacer para recuperar mi vida", confesó. "Realmente se trata de preguntarte: ¿qué es lo que te apasiona? Para mí, fue construir mi familia", dijo con una enorme sonrisa.

"Siempre pensé que no podía seguir adelante si no me encontraba a mí misma y no concentraba toda mi energía en poder seguir adelante", reflexionó la actriz de Los ángeles de Charlie, quien quiso compartir la enseñanza que había aprendido tras este tiempo fuera de la industria: "Tienes que descubrirlo por ti misma y tomarte el tiempo necesario, sin importar cuánto tiempo te lleve hacerlo. Simplemente hazlo y encontrarás el camino hacia tu próxima pasión".

En su caso, encontró esa pasión nada más y nada menos que en el mundo del vino. Díaz es cofundadora de la marca de vinos orgánicos y aptos para veganos Avaline, que comenzó con Katherine Power en el año 2020. Las dos amigas solían quedar para charlar mientras disfrutaban de una copa de vino, pero un día se dieron cuenta de algo: "Dimos la vuelta a la botella y vimos que no había etiqueta ni lista de ingredientes".

Ese es el motivo por el que Cameron y Katherine empezaron a investigar sobre los ingredientes y aditivos que contenían los diferentes tipos de vinos que solían consumir. "La industria está mejorando, pero es una industria anticuada", contó Power, denunciando que las marcas no tienen transparencia en ese sentido. "Tocamos muchas puertas para convencer a diferentes familias vinícolas de que trabajaran con estas dos chicas de Hollywood", aseguró.

Y parece que han tenido su recompensa, ya que Avaline se ha convertido en una de las marcas de vino más vendidas en Estados Unidos gracias a sus tintos, blancos, espumosos y rosados.

El pasado mes de mayo, la actriz fue una de las estrellas sobre el escenario del festival BottleRock en Napa (California) donde habló de su propia marca e hizo una pequeña cata con algunos de los asistentes para que pudieran probar sus vinos. Se mostró radiante, vestida completamente con ropa vaquera, y muy ilusionada con este proyecto que le ha dado tantas alegrías lejos de su faceta como actriz.