La fiesta que ha organizado Cameron Diaz y que ha reunido a Gwyneth Paltrow y Reese Witherspoon en Los Hamptons

Cameron Diaz y Katherine Power están de celebración. Avaline, su vino orgánico, ha cumplido cuatro años y lo han celebrado rodeadas de amigas en una fiesta ala fiesta acudieron las actrices Reese Whitherspoon o Gwyneth Paltrow, aunque no fueron las únicas que no se quisieron perder la reunión, que se llevó a cabo en los Hamptons, una exclusiva zona vacacional de Nueva York.

Las anfitrionas sorprendieron a sus invitadas en el restaurante de comida mediterránea Si Si, donde estuvieron detrás de la barra sirviendo un ejemplar de su botella de vino rosado y blanco. Tras este recibimiento, continuaron la fiesta con una cena en compañía de sus amistades más allegadas de la industria del cine en una residencia privada en East Hampton, entre las que se encontraban las mejores amigas de Cameron Diaz: Reese Witherspoon, conocida por su papel en Una Rubia Muy Legal, o Gwyneth Paltrow, quien hizo de Peggy en las películas de Iron Man.

La amistad entre Cameron y Gwyneth se remonta al año 2008, cuando la muerte del padre de la primera las unió. Desde ahí, ambas estrellas han mostrado su apoyo a los respectivos proyectos, admirándose la una a la otra. Tal y como ha dicho en varias ocasiones, Cameron es fan de la cocina de Gwyneth, mientras que esta ha confesado que la protagonista de La máscara le ha enseñado la mayoría de lo que sabe de belleza y cuidados.

Su vínculo es tan estrecho que en 2015 Gwyneth, Reese y Drew Barrymore, otra de las íntimas de la anfitriona, fueron las testigos en la boda sorpresa de Cameron junto a Benji Madden.

Entre las invitadas también pudimos ver a la supermodelo Molly Sims, y a las diseñadora de moda Rachel Zoe y Rebecca Minkoff (especialista en bolsos). No se perdieron la fiesta tampoco Erin Lichy, una de las protagonistas del icónico reality The Real Housewives of New York City, y la empresaria Whitney Wolfe Heard, CEO de la aplicación de citas Bumble y co-fundadora de Tinder.

Durante la cena, tal y como contaba Vogue en la exclusiva del evento, sirvieron toda clase de mariscos de primera categoría, y pusieron el broche dulce con una tarta de lima como postre. A lo largo de la velada se sirvieron todas las clases de vino vegano que tiene la marca.

En 2020, Katherine y Cameron decidieron crear esta empresa con la premisa de hacer más accesible a todo tipo de consumidores el vino orgánico sin sacrificar el sabor de la bebida o la sostenibilidad del proceso. Cuatro años después, las co-fundadoras han celebrado el éxito de su producto, convertido en uno de los más chic del momento, que podrá ser consumido en todos los restaurantes de la citada localidad durante la temporada de verano.

No es sorpresa el éxito de la marca, pues Katherine Power es toda una experta en el mundo empresarial. Además de su empresa de vino junto a Cameron, es la fundadora de Merit, la firma de maquillaje vegano que triunfa en el sector beauty, y del canal de noticias de moda Who What Wear, que cuenta con más de cuatro millones de seguidores.

Cameron Diaz, por su parte, es una de las actrices más buscadas desde que empezó su carrera. Protagonista de grandes hitos como La máscara, su película debut, o Los ángeles de Charlie, junto a su querida amiga Drew Barrymore, la cuatro veces nominada al Globo de Oro ha marcado a generación tras generación desde los noventa.