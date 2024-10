El apoteósico regreso de Paula Echevarría como actriz junto a William Levy

Paula Echevarría regresa a la televisión y lo hará junto a William Levy, uno de los actores más carismáticos y admirados del momento. La protagonista de Velvet, El comisario y Gran Reserva regresa a la escena después de cinco años alejada del mundo de la interpretación junto al intérprete cubano de Café con aroma de mujer. El nuevo proyecto se trata de una serie de televisión llamada Arcadia, dirigida por Jorge Saavedra y cuyo elenco lo completan actores de ambos lados del Atlántico como Andrea Duro, Raúl Peña, Alejandro Nones, Sergio San, Pino Montesdeoca, Nacho Guerreros, Gerardo Taracena, David Fleta, Hernán Mendoza, Nico Galán, Ana Jara, Jorge Motos, Solkin Ruz y Silvia Nadal.

© pau_eche Paula Echevarría en 'Arcadia', la nueva serie que rueda con William Levy en las Islas Canarias

"Escapar del pasado es fácil. Escapar de uno mismo es imposible", es la premisa de Arcadia, que arranca el rodaje bajo la dirección de Secuoya Studios y ViX, en colaboración con William Levy Entertainment. El rodaje ha comenzado se llevará a cabo íntegramente en Tenerife (Islas Canarias) y hasta allí ya se ha trasladado gran parte del elenco. William Levy atraviesa un momento muy feliz a nivel profesional, pues este proyecto es su tercero en España después de la película Bajo un volcán, un filme en el que trabajó con Adriana Torrebejano, Maggie Civantos y Martín Cuervo, y la serie de Montecristo, una versión moderna del clásico de la literatura escrito por Alejandro Dumas.

© Secuoya Studios William Levy se enamora de Paula Echevarría en 'Arcadia'

Arcadia narra la historia de Pablo, interpretado por William Levy, entrenador del equipo juvenil de lucha canaria que vive tranquilamente junto a su hijo Bruno en Arcadia. Nadie diría que este vecino, tranquilo y afable esconde un pasado violento y oscuro. El protagonista vivió al límite en México hasta que la paternidad le hizo replantearse las cosas. Un día huyó con el pequeño Bruno, algo que la madre de su hijo, Valeria, nunca le perdonó. Cuando ella reaparece en sus vidas, el protagonista debe afrontar los fantasmas del pasado, la destrucción de su paraíso y de su nueva historia de amor con Irene, a la que da vida Paula Echevarría.

Este melodrama de acción supone la segunda serie de William Levy en España tras el éxito de Montecristo, y esta vez compartirá protagonismo con la popular actriz española Paula Echevarría, quien regresa a las pantallas cinco años después de la serie Los nuestros 2 y la película Si yo fuera rico de 2019, y quién sabe si lo hará con su hija Kailey, fruto de su relación con Elizabeth Gutiérrez, ya que la madre de la futura actriz desveló en abril que Kailey iba a rodar próximamente una serie con William Levy en España, aunque no reveló cuál era el proyecto.

© pau_eche William Levy en 'Arcadia', la nueva serie que rueda con Paula Echevarría

Por su parte, Paula Echevarría, que comenzó en la serie El Comisario, llevaba años alejada del mundo de la interpretación. La decisión de dejar a un lado su carrera como actriz vino motivada por su situación personal y el deseo de cuidar de su hijo, Miki, que nació en abril de 2021 fruto de su relación con Miguel Torres, y de Daniella, la hija que tuvo con David Bustamante en 2008, que ya ha cumplido 16 años.

En una de sus últimas comparecencias, confesó su deseo de retomar el trabajo. "Hasta ahora no he sentido esa necesidad porque necesitaba ese momento para mí. Llevaba muchísimos años de rodaje en rodaje, empalmando uno con otro, y necesitaba echar el freno y estar en casa", contó el pasado mes de mayo durante el 25º aniversario de Pantene. "Fue todo rodado, hilé la pandemia con mi segundo embarazo y el postparto, y me quede ahí. Con tal parón, de repente volver a arrancar se me hizo bola, pero ahora me siento capacitada para volver a ello", confesó. Entonces no sabíamos el proyecto que se traía entre manos, ahora ya sabemos que regresará a la pequeña pantalla para dar rienda a su historia de amor en la ficción con William Levy.