Velas, flores y muchas lágrimas: las imágenes del homenaje improvisado que han hecho los fans de Liam Payne

El mundo de la música está conmocionado con la repentina muerte de Liam Payne, sobre todo sus fans, que están completamente en shock. Las imágenes que nos llegan desde Buenos Aires no pueden ser más conmovedoras y es que, nada más enterarse de la noticia, sus seguidores argentinos salieron a la calle para reunirse en el lugar en el que el cantante británico ha fallecido.

© Getty Images Alrededores del hotel CasaSur en Buenos Aires donde ha fallecido Liam Payne el 16 de octubre de 2024

Cientos de personas se congregaron a las afueras del hotel CasaSur, en el barrio de Palermo, para dejar flores y encender un sinfín de velas en honor del que fuera integrante del grupo One Direction. "Estoy completamente destrozada... Era parte de mi infancia, yo crecí con su música, crecí con la banda... Yo pasé muchas cosas cuando era chica y los mejores momentos eran escuchando su música con mi mejor amiga".

"Iba a ir a su concierto de aquí y luego se canceló. Me quedé destrozada porque no pude verle", decía una fan sin poder parar de llorar. "Solo puedo pensar en los recuerdos y en toda la felicidad que me dio".

Los seguidores más incondicionales de Liam Payne estuvieron toda la noche en la calle. Se consolaron unos a otros, se abrazaron y, por supuesto, estuvieron cantando algunas de sus canciones más conocidas.

La muerte de Liam Payne

La primera información oficial facilitada por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires explica que varios efectivos se desplazaron hasta el hotel CasaSur tras una llamada al 911 donde se daba parte de lo que estaba sucediendo. El recepcionista pidió ayuda ante la actitud del artista: "Tenemos un huésped que está drogado y destrozando todo lo que hay en su habitación. Necesitamos que venga alguien (...) No sé si la vida del huésped corre peligro. La habitación tiene balcón y tenemos miedo de que pueda hacer algo".

Sin embargo, cuando llegaron los servicios de emergencia solo pudieron certificar su muerte. El director de servicios médicos de emergencia, Alberto Crescenti, dijo que Payne había sufrido "heridas muy graves tras caer desde un tercer piso a un patio interno". En declaraciones al diario argentino Clarín, ha contado que "aparentemente tenía una fractura en la base del cráneo".