Paty Sánchez-Flores desvela a ¡HOLA! los detalles de su boda: la iglesia, la finca, la fecha…

Paty Sánchez-Flores se casa. Fue el miércoles por la noche cuando a través de sus redes sociales anunció la feliz noticia. “SÍ, SÍ y mil veces más SÍ!!!! NOS VAMOS DE BODA!!!!”, publicó junto a una foto en la que se ve el imponente anillo con el que han sellado su amor.

Su novio, Javier Millet, tras siete años de feliz noviazgo, entonaba las palabras que siempre se imaginó en su cabeza y encima por sorpresa. Estaban de viaje en Andorra y lo último que se imaginaba la hija de Quique Sánchez-Flores es que ese día le pediría matrimonio.

Paty con su prometido, Javier Millet

Así nos lo ha confesado horas después del anuncio de su compromiso en conversación con ¡HOLA!, emocionada y pletórica de felicidad. “No me lo esperaba para nada. Mi madre me lo dijo varias veces, ‘te lo va a pedir’. Y yo estaba empeñada en que no porque en diciembre nos vamos a Budapest y estaba segura de que sería allí. Pero no ", asegura divertida. “Estaba tan tranquilo que no me cabía en la cabeza que me lo fuera a pedir. Vamos, ni de broma”.

Lejos de cualquier realidad que tuviera en la cabeza, Paty volvió de Andorra de la mano de su ya prometido, cargada de emociones y sobre todo, con unos planes en su cabeza para su gran día que nos ha desvelado en primicia.

Paty, mostrando su anillo de compromiso

En la playa este verano

“Ya tengo fecha, nos casamos el 28 de junio”, nos confiesa sin perder la sonrisa ni por un segundo. “Fue gracias a mi suegra, que como ya sabía que Javi me lo iba a pedir y sabía que por el trabajo de mi padre y de mi hermano tenía que ser en junio, habló con la finca y como somos amigos de los dueños nos reservaron esta fecha”, continúa.

Una fecha perfecta para una boda de verano. El lugar elegido será Alicante. “Nos casamos en la iglesia de Jávea y después lo celebramos en Casa Santonja, en Denia”.

© @casa_santonja_oficial

© @casa_santonja_oficial En estas imágenes, Casa Santonja, en Denia, donde celebrarán su boda

Según lo describen en la web de la finca, se trata de un inmueble de gran relevancia construido en el siglo XIX, catalogado entre los 55 edificios más ilustres de la provincia de Alicante. Sus frondosos jardines con árboles centenarios se extienden sobre una superficie de 20.000 metros cuadrados. El escenario perfecto para la boda flamenca con la que sueña Paty.

“Va a ser una boda grande porque somos muchísima familia. Como poco seremos 350 invitados y eso tirando por lo bajo”. Cabe recordar que la novia es una Flores, nieta de Carmen Flores, hermana de la mítica Lola Flores.

“Mi sueño es que sea una boda en la que la gente se emocione cuando nos vea, escuchando hablar a mis hermanos… Una boda emotiva y también muy divertida. Te diría que ahora mismo es lo único que tenemos claro”.

Su talón de Aquiles

La siguiente pregunta es casi obligada: cómo te imaginas de novia. “No tengo ni idea de cómo me vestiré. Es lo que más me agobia”. Y eso es que es toda una experta en el mundo de la moda.

“Lo tenía muy idealizado, y más o menos lo tenía claro pero ahora que ha llegado el momento, se me ha desmontado todo. No sé si me veo con lo que pensaba…”, confiesa entre risas asegurando que no sabe ni por dónde empezar.

Lo que sí que tiene claro, es que le encantará vestir a sus testigos. Y expertise no le falta. Tras estudiar Comunicación e Imagen de Moda en el IED y Derecho, “para tener un plan B”, la hija del entrenador del Sevilla FC, decidió emprender y montar su propio negocio. Un servicio de asesoría de imagen orientado a ayudar a las personas a crear un armario “como cada uno quiera” y con el que por el momento le va estupendamente.

No hay duda de que Paty atraviesa uno de los momentos más dulces de su vida.