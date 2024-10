La dura confesión de Quique Sánchez Flores sobre su depresión: 'Pasé mucho miedo pero no se podía decir'

"El único episodio que he tenido realmente difícil fue en el año 89-90 y ese fue un año en el que yo no podía decirle al club que yo estaba pasando una depresión", así de sincero se ha mostrado Quique Sánchez Flores en su entrevista al espacio deportivo 'El Vestuario' de Relevo, donde ha explicado los motivos que le llevaron a no contar que estaba atravesando un problema emocional cuando era titular indiscutible del Valencia Club de Fútbol: "Si tú ibas al club y decías que estabas deprimido, triste, veías cosas raras, te iban a tratar como un extraño, como un extraterrestre", y ha añadido: "Emocionalmente en los años 80 90 se daba por hecho que en el vestuario todo son hombres, son fuertes, pueden con todo (...) ahora somos mucho más sensibles, somos mucho más delicados, somos mucho más permeables de lo que éramos en los 80-90, éramos unos bestias, aparentemente podíamos con todo", han sido sus palabras cargadas de verdad. ¿Quieres conocer los detalles de este delicado capítulo en la vida de Quique Sánchez Flores? ¡No te pierdas el vídeo!