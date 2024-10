Primeras palabras de Amaia Montero sobre su posible regreso a La Oreja de Van Gogh

Desde que La Oreja de Van Gogh anunciara este lunes la repentina marcha de Leire Martínez, todos los focos se pusieron sobre Amaia Montero. Según pasaban las horas, los rumores sobre su posible regreso al grupo, junto a sus "hermanos", se han ido acrecentando y cada día sonaban con más y más fuerza. La artista de donostiarra había preferido mantenerse al margen y no hacer declaraciones al respecto. Hasta ahora, que ha roto su silencio para contar su verdad: "¿Yo he dicho, o algún componente del grupo, ha dicho que yo vaya a volver?".

Hace dos días que el mundo de la música está dividido por esta noticia que ha dejado en shock a todos los seguidores de La Oreja de Van Gogh. Unos apoyan a Leire Martínez, y otros, desean que Amaia Montero vuelva a subirse a los escenarios junto a Pablo Benegas, Álvaro Fuentes, Xabi San Martín y Haritz Garde. De momento, lo único que sabíamos es que tal y como informó El Mundo después de hablar con la discográfica Sony, es que la artista iba a continuar con su carrera en solitario. Hasta ahora, que la artista ha roto su silencio cansada de tantas especulaciones.

Después de casi 72 horas de habladurías, Amaia ha roto su silencio, cansada de tantos rumores que la involucraban. Este miércoles, ha dado sus primeras palabras y ha hablado con el programa de TardeAR: "Esto es una locura. Es demente ya, por favor. Se lo están inventando todo. ¿Yo he dicho, o algún componente del grupo, ha dicho que yo vaya a volver a La Oreja? Ni del grupo ni de la otra parte". De hecho, la cantante ha sido muy tajante con lo que está sucediendo: "No tiene nada que ver conmigo (la salida de Leire). Se lo inventan. Por eso no digo nada, porque nadie me ha dado vela en este entierro, ni la quiero".

La intérprete de Rosas o El regalo más grande ha pedido que la dejen de atacar en redes sociales porque lo está pasando muy mal y le está pasando factura. Además, desde el programa de Ana Rosa Quintana, han asegurado que al final de la conversación, la artista estaba devastada. "Yo no he estado dos años y medio en las Bahamas de vacaciones, tomando el sol y tomándome un respiro de la música. Sabéis de dónde vengo y esto me está empezando a afectar. Ahora mismo estoy muy cabreada. A mis fans les quiero mandar un mensaje y decirles que les adoro".

Ante la pregunta del reportero sobre si tiene pensado volver pronto a la música, y a los escenarios ha contestado que "si me dejáis, sí". De momento, lo único que se sabe es que la cantante está centrada en su quinto trabajo en solitario después de su último álbum, Nacidos para creer, en 2018. E, incluso, ya tiene varias canciones perfiladas porque está trabajando muy duro en el estudio. Tras el éxito de su colaboración con Karol G, fue la propia Amaia la que anunciaba que volvía a la música "relativamente dentro de poco", pero no quiso dar más detalles al respecto.

Primeras palabras de Leire Martínez

Leire Martínez también ha vuelto a pronunciarse. Esta vez lo ha hecho en el programa de la radio televisión vasca, ETB, Biba Zuek, donde ha contado cómo se encuentra: "Si digo que estoy bien o mal, seguro que… Bueno. No me quería quedar en casa y ahora no quiero hablar más de eso", comenzaba explicando aparéntemente muy nerviosa y emocionada. Posteriormente, les decía a los presentadores, Maddalen Arzallus y Xabier Sukia, que en estos momentos, prefiere guardar silencio. "No quiero hablar de ese entorno, ya llegará el momento. Ahora estar tranquila para pensar las cosas y organizarme, y el momento va a llegar. Será un momento difícil", ha zanjado.

La posibilidad de que la vocalista original del grupo vasco regrese a la banda que la hizo famosa, ha generado comentarios con los que ha tenido que convivir Leire Martínez durante todos estos años. "No me afecta que se diga que Amaia vuelve al grupo, lo que no me gusta es que se me ningunee. Si fuera verdad que vuelve es algo que no me planteo. Será el grupo quien decida o no. Pero no me gusta escuchar y ver determinados comentarios. ¿Y, yo qué?", se preguntaba algo indignada la artista tras un verano sobre los escenarios. Finalmente todo estalló en el último concierto que dio el grupo en las fiestas del Pilar de Zaragoza ante 16.000 fans. En un momento de la interpretación de Rosas, presa de la emoción, se puso a llorar sin poder contener las lágrimas.

La artista vasca se pronunció a través de su amiga, la locutora de radio y presentadora Mar Montoro, quien ha leído el mensaje que le ha enviado a su teléfono móvil en directo en el programa Juntos, de Telemadrid. "El grupo ha comunicado lo que ha considerado. Yo no he firmado el comunicado", dice Leire de manera rotunda, añadiendo que: "Cuando considere, y me encuentre bien, yo misma contaré lo que sea, pero por el momento no tengo mucho que decir". Parece que la cantante no está pasando un buen momento y prefiere tomarse un tiempo para reflexionar y pensar bien qué es lo que va a decir.