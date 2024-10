Primeras palabras de Leire Martínez tras su separación de La Oreja de Van Gogh: 'Yo no he firmado el comunicado'

Los fans de La Oreja de Van Gogh siguen en shock después de saber que Leire Martínez ha dejado de ser la vocalista del grupo. Después de 17 años, aseguran que la decisión "ha sido dura y difícil" y que llega después de "mucho tiempo de reflexión y profundas conversaciones en las que no hemos conseguido acercar nuestras diferentes maneras de vivir el grupo". Todos estaban esperando la reacción de la propia Leire, quien ha preferido esperar unas horas para pronunciarse al respecto.

© Europa Press

La artista vasca ha roto su silencio a través de su amiga, la locutora de radio y presentadora Mar Montoro, quien ha leído el mensaje que le ha enviado a su teléfono móvil en directo en el programa Juntos, de Telemadrid. "El grupo ha comunicado lo que ha considerado. Yo no he firmado el comunicado", dice Leire de manera rotunda, añadiendo que: "Cuando considere, y me encuentre bien, yo misma contaré lo que sea, pero por el momento no tengo mucho que decir".

© Europa Press

Parece que la cantante no está pasando un buen momento y prefiere tomarse un tiempo para reflexionar y pensar bien qué es lo que va a decir. Así también dejará que se calme todo el revuelo que ha provocado el comunicado de La Oreja de Van Gogh en el que anunciaban que: "Después de 17 años maravillosos repletos de música y emociones que jamás olvidaremos, queremos anunciar que las trayectorias profesionales de Leire y La Oreja de Van Gogh seguirán caminos separados".

© Getty Images

Ahora ha cobrado sentido la emoción que mostró Leire durante su último concierto con el grupo, que fue precisamente hace unos días en Zaragoza con motivo de las fiestas del Pilar. El vídeo con las imágenes de la cantante rompiendo a llorar se ha hecho viral en las últimas horas, y ahora todos se preguntan si en ese momento solo ella sabía que se estaba despidiendo para siempre de La Oreja de Van Gogh.