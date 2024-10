¿Volverá Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh? Lo que se sabe de sus planes

La salida de Leire Martínez de La Oreja de Van Gogh ha revolucionado y ha acaparado todos los titulares en las últimas 24 horas. Y no es para menos, porque esta noticia ha dejado en shock a todos sus seguidores, ya que se despide del grupo después de 17 años. "La decisión ha sido dura y difícil, pero llega después de mucho tiempo de reflexión y profundas conversaciones en las que no hemos conseguido acercar nuestras diferentes maneras de vivir el grupo", argumentaban. Una situación que ha provocado que los rumores del regreso de Amaia Montero al escenario junto a sus "hermanos", suenen cada vez más y más fuertes. Una circunstancia que parece ser, que de momento, no va a suceder, porque la artista está centrada en su carrera en solitario.

© @amaiamonterooficial

Desde que el grupo sacara el comunicado, el mundo de la música está muy dividido por esta noticia y todos entienden que esta situación puede tratarse como un puzle: sale Leire Martínez y su pieza la reemplaza Amaia Montero. A esto se suma la aparición estelar de la cantante de Irún en uno de los conciertos de Karol G en el Santiago Bernabéu de Madrid. Después de dos años alejada de a música y de la vida pública, volvió a subirse, muy nerviosa, a los escenarios para interpretar uno de sus mayores hits: Rosas. Un instante en el que la magia se apoderó del estadio, devolviendo la ilusión a todos sus seguidores, que entonaron con ella toda la canción. Una actuación viral y muy emocionante que provocó que se empezara a especular sobre su regreso. Sin embargo, la discográfica Sony ha confirmado a El Mundo que su disco en solitario sigue adelante.

© Getty Images

Según el citado medio nacional, está grabando un nuevo disco seis años después de su último trabajo, Nacidos para creer. Parece ser que no existe una fecha concreta para el lanzamiento de su disco, pero tal y como informan, está metida en el estudio y enfocada en su proyecto en solitario. E, incluso, aseguran que ya están perfiladas varias canciones. Tras el éxito de su colaboración con Karol G, fue la propia artista la que anunciaba que volvía a la música "relativamente dentro de poco", pero no quiso dar más detalles al respecto. Sin embargo, de momento, el sueño de sus fans de verla junto a Pablo Benegas, Álvaro Fuentes, Xabi San Martín y Haritz Garde, no se va a cumplir.

© GTRES

Los rumores sobre su posible regreso

Después de que La Oreja de Van Gogh anunciara la salida de Leire Martínez, las especulaciones sobre su vuelta al grupo fueron acrecentándose y más después de que la propia Amaia reaccionara en redes sociales a una publicación de la cuenta Yo fui a EGB. En ella aparecía una instantánea de la intérprete de El regalo más grande y La playa, acompañada de las siguientes palabras: "Calienta que sales". La cantante comentaba la misma con un emoticono de una carita sonriente junto a un corazón. Lo que al principio no tenía mayor transcendencia, enseguida comenzó a hacerse viral. Por un lado, había quienes aplaudían su posible regreso y le daban like a su contestación, pero por otra parte, los seguidores de Leire Martínez se lo tomaron como una ofensa. Una situación que provocó que decidiera eliminar su comentario.

© @amaiamonterooficial

La posibilidad de que la vocalista original del grupo vasco regrese a la banda que la hizo famosa, ha generado comentarios con los que ha tenido que convivir Leire Martínez durante todos estos años. "No me afecta que se diga que Amaia vuelve al grupo, lo que no me gusta es que se me ningunee. Si fuera verdad que vuelve es algo que no me planteo. Será el grupo quien decida o no. Pero no me gusta escuchar y ver determinados comentarios. ¿Y, yo qué?", se preguntaba algo indignada la artista tras un verano sobre los escenarios. Finalmente todo estalló en el último concierto que dio el grupo en las fiestas del Pilar de Zaragoza ante 16.000 fans. En un momento de la interpretación de Rosas, presa de la emoción, se puso a llorar sin poder contener las lágrimas.

Además durante las últimas horas, son numerosos los medios que afirman que podría haber un concierto de La Oreja de Van Gogh en 2025. Más concretamente, el periodista, Odi O'Malley, explicaba la tarde del lunes en Ni que fuéramos shhh, que este habría sido el principal motivo de la ruptura del grupo con Leire, ya que la artista "no estaba dispuesta a aguantar más este tipo de situaciones".

Primeras palabras de Leire Martínez

La artista vasca ha roto su silencio a través de su amiga, la locutora de radio y presentadora Mar Montoro, quien ha leído el mensaje que le ha enviado a su teléfono móvil en directo en el programa Juntos, de Telemadrid. "El grupo ha comunicado lo que ha considerado. Yo no he firmado el comunicado", dice Leire de manera rotunda, añadiendo que: "Cuando considere, y me encuentre bien, yo misma contaré lo que sea, pero por el momento no tengo mucho que decir". Parece que la cantante no está pasando un buen momento y prefiere tomarse un tiempo para reflexionar y pensar bien qué es lo que va a decir