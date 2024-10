La respuesta de la agencia de 'management' de Amaia Montero a todo lo que se está diciendo sobre su posible regreso a La Oreja de Van Gogh

La salida de Leire Martínez de La Oreja de Van Gogh y la posible vuelta de Amaia Montero al grupo, no ha dejado de llenar titulares en los últimos días. Muchas son las especulaciones que se han lanzado acerca de si la salida de una tiene que ver con el regreso de la otra. Puestos en comunicación con la empresa de management, getin, responsables de la carrera en solitario de Amaia, ni confirman ni desmienten las informaciones que sitúan a Montero de nuevo con la banda donostiarra: "No podemos pronunciarnos sobre algo que no sabemos". De momento, los seguidores del grupo siguen en shock tras el comunicado en el que informaban de la salida de Leire Martínez: "La decisión ha sido dura y difícil, pero llega después de mucho tiempo de reflexión y profundas conversaciones en las que no hemos conseguido acercar nuestras diferentes maneras de vivir el grupo", argumentaban. Comunicado que ha avivado los rumores del regreso de Amaia Montero junto a los que siempre ha considerado sus "hermanos".

© amaiamonterooficial Amaia Montero

Se encuentra "componiendo y prepara nuevo proyecto"

Según aparece en la página web de la agencia de representación y contratación de Amaia Montero, que curiosamente es la misma que gestiona la carrera de La Oreja de Van Gogh, la cantante se encuentra "componiendo y prepara proyecto". Y es que el 2007 fue un momento clave en el que la que la era la voz principal del conjunto donostiarra decidió dejar el grupo para emprender su carrera en solitario, señalando que la relación con sus compañeros había llegado a “un punto de inflexión”: “He sentido que es el momento de comenzar una nueva etapa en mi vida”, decía. Aclaró que su decisión no se debía a ningún roce ni desencuentro con ninguno de sus compañeros.

© Europa Press

Su retirada de la música en 2022

Una depresión alejó a Montero de los escenarios en el año 2022. Desde ese momento ha dado visibilidad a la importancia del cuidado de la salud mental. Muchos fueron los mensajes de sus seguidores que la artista recibió al publicar, en sus redes sociales, una fotografía en la que salía visiblemente desmejorada junto a la frase: “Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la ha perdido, ¿de qué me sirve la vida?”. Algo que desató la preocupación de sus fans. Poco después, ingresó en una clínica para recibir tratamiento.

© amaiamonterooficial Karol G y Amaia Montero en el estadio Santiago Bernabéu

Su momento viral con Karol G

Después de alejarse del foco mediático y de la música, este verano volvíamos a ver a la exvocalista de La Oreja de Van Gogh encima de un escenario. Amaia reapareció en uno de lo conciertos que la colombiana Karol G dio en Madrid. Montero cantó el mítico tema Rosas; una actuación que se hizo viral y que emocionó a Amaia: “Pensaba que jamás volvería a pisar un escenario, me guardo este momento para siempre”.