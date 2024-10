Leire Martínez 'sobrepasada' tras su salida de La Oreja de Van Gogh: ¿cuál es el verdadero motivo de la ruptura del grupo?

Parece que no solo los seguidores de La Oreja de Van Gogh son los únicos que se han quedado en shock tras saber que Leire Martínez ha dejado de ser la vocalista del grupo después de 17 años. La cantante, protagonista de esta historia, se encuentra "sobrepasada" con todo lo que está ocurriendo; según la locutora y presentadora; además de amiga de la artista, Mar Montoro, quién nos ha confirmado que Leire "no se esperaba toda esta repercusión mediática". Montoro ha añadido que la exvocalista de la banda donostiarra está recibiendo "muchas ofertas que en este momento le está costando gestionar".

Ahora solo necesita 'calma'

En el comunicado de la banda se explicaba que la decisión "ha sido dura y difícil" y que llega después de "mucho tiempo de reflexión y profundas conversaciones en las que no hemos conseguido acercar nuestras diferentes maneras de vivir el grupo". Comunicado que la propia Leire niega haber firmado. Mar Montoro nos confirma que la vocalista ha pedido a sus más cercanos "calma" y que la dejen "interiorizar" todo lo que está viviendo. Y añade que cuando tenga que hablar, será ella misma la que dará "las explicaciones que crea oportunas".

© Getty Images

¿Ha existido una rescisión del contrato?

Además, la amiga de la cantante ha entrado esta mañana en el programa de Telecinco, 'Vamos a ver', para dar su opinión acerca de la salida de Leire del grupo: "Como en todas las relaciones laborales, no se trata de un desencuentro, sino de algo de interés o necesidad. El grupo, ahora, ha decidido que ahora le va mejor la publicidad con Amaia" y ha abierto una nuevo vía al especular sobre si a Leire se le ha podido rescindir el contrato: "¿Si el grupo necesita una vocalista y prescinde de Leire? ¿Significa eso que tienen una vocalista? ¿O que va a volver Amaia?". Y ha terminado diciendo: "No creo que el comunicado sea una estrategia de marketing. Creo que el grupo lo tenía pensado desde hace tiempo y que no lo ha comunicado a Leire en el momento oportuno".

© Getty Images

Leire rotunda: "Yo no he firmado el comunicado"

Mar además ha confirmado, según lo que la propia Leire le ha transmitido es que: "El grupo ha comunicado lo que ha considerado. Yo no he firmado el comunicado. Cuando considere, y me encuentre bien, yo misma contaré lo que sea". Ahora ha cobrado sentido la emoción que mostró Leire durante su último concierto con el grupo, que fue precisamente hace unos días en Zaragoza con motivo de las fiestas del Pilar. El vídeo con las imágenes de la cantante rompiendo a llorar se ha hecho viral en las últimas horas, y ahora todos se preguntan si en ese momento solo ella sabía que se estaba despidiendo para siempre de La Oreja de Van Gogh.