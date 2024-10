Roxana, a la que Mayra Gómez-Kemp siempre consideró una hija, confirma cómo será su despedida

La muerte de Mayra-Gómez Kemp dejó al mundo de la cultura y el entretenimiento completamente conmovido. La popular presentadora de Un, dos, tres...responda otra vez fallecía inesperadamente a los 76 años días después de sufrir una caída en su casa de Málaga. Nada hacía presagiar tan fatal desenlace después de que la artista se hubiese recuperado de serias enfermedades, pero de lo que nunca se recuperó fue de la pérdida de su marido, Alberto Berco, con quien estuvo 48 casada y falleció en 2021.

Las dos hijas de su viudo, Roxana y Viviana, fueron para ella como sus propias hijas, y así hablaba de ellas tan solo unos meses antes de morir. "Las adoro y tengo dos nietos preciosos" . Por ellas luchó hasta el último momento cómo confesó tras la muerte de su marido. "Perder a mi marido ha sido lo más duro que me ha pasado. Lo hago por él, pienso en él, digo qué querría él para mí y además sus hijas que me necesitan, yo no les puedo hacer el flaco favor de no estar aquí. Él siempre me dijo que confiaba en que yo iba a estar ahí para ellas por mucho tiempo y a eso me aferro".

Ahora Roxana y Viviana Berco lloran la muerte de Mayra y han tomado las riendas de cómo será su despedida. Roxana era fotografiada a la salida del domicilio de Mayra Gómez Kemp en Madrid con algunas pertenencias de la que fue esposa de su padre y confirmaba a Europa Press que, aunque de momento no puede hablar de los detalles, no habrá un velatorio público para despedir a la artista. Una decisión que han tomado entre todos con el fin de cumplir la última voluntad de la fallecida. Mayra siempre había manifestado que no quería ese 'desfile' de personas para darle un último adiós y su deseo se cumplirá. Una hora habrá para que sus más allegados puedan dar el pésame a sus familiares. "Una hora va a ser, nada más. Ella no quería", confesaba sin poder revelar más detalles.

En cambio, sí habrá homenajes y un funeral público para despedir al que ha sido uno de los rostros más emblemáticos de la televisión. "De eso habrá de todo, pero posteriormente. No lo voy a organizar yo", admitía. Y para concluir expresaba su pesar ante tan triste desenlace, aunque sin poder poner palabras a lo que verdaderamente siente. "Todo el mundo la ama, yo también, la verdad es que quisiera satisfacer a todos, pero la verdad es que no puedo. No puedo pensar ahora, te voy a decir quién es Mayra dentro de poco", concluyó visiblemente afectada.