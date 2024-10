Muere Mayra Gómez Kemp, la mítica presentadora de 'Un, dos, tres', a los 76 años

Mayra Gómez Kemp, la icónica presentadora del programa Un, dos, tres...responda otra vez, ha fallecido este domingo 13 de octubre a los 76 años. Hace solo unos días, tuvo que ser ingresada tras sufrir un accidente doméstico en su casa de Mijas (Málaga) y pasar más de 20 horas en el suelo hasta que recibió ayuda. Unos momentos muy duros que como ella misma relataba, pasó "mucho frío" y no se puso levantar "hasta que llegaron los bomberos". De momento, no ha transcendido si su muerte ha sido a raíz de las secuelas que le provocaron la caída.

Fue la propia presentadora, quien tras recibir el alta médica, narraba lo que le había sucedido y cómo se encontraba: "Estoy bien, pero muy cansada. Me resbalé, me caí y me pasé más de 20 horas en el suelo" explicó en el programa de Sonsoles Ónega. Una situación que se dio porque Mayra Gómez Kemp vivía sola desde que murió su marido, Alberto Berco, en enero de 2019, así que no había nadie que pudiera ayudarla (la pareja no tuvo hijos aunque ella considera como suyas a las dos hijas que tuvo su marido).

© GTRES

Unas horas muy angustiosas y en las que fue rescatada gracias a que una vecina dio la voz de alarma porque fue a buscarla a su casa. Al ver que nadie respondía, llamó a los bomberos. “Gracias a que una vecina me echó de menos, porque no me veía en los sitios en los que habitualmente me veía”. La actriz y cantante narraba su historia con un pequeño toque de humor apuntando que los bomberos que la ayudaron eran muy guapos. “No tengo nada roto así que fue un milagro” dijo.

© Europa Press

Su estado de salud

Gómez Kemp, quien nació en La Habana el 14 de febrero de 1948 y se hizo famosa durante los años setenta cuando presentaba el popular concurso de RTVE Un, dos, tres...responda otra vez, ha tenido varios contratiempos de salud durante su vida. En los últimos 15 años le fueron diagnosticados dos cánceres. El primero de ellos, en 2009, le afectó a la lengua y le dejó secuelas a la hora de hablar.

© GTRES

El segundo, en el 2012, fue un tumor de garganta y cuello. "Cuando me detectaron el segundo cáncer, el cirujano me dijo que lo mejor era acudir a la radioterapia y la quimio y mi respuesta fue, cuando empezamos, antes de ayer. Yo quería empezar ya. La mejor actitud, nosotros que somos un pueblo taurino, el toro por los cuernos, siempre. Y por lo menos sigo aquí. Me obligo a mi misma a salir y hoy estoy aquí porque dije que tengo que salir de mi cueva, de mi sitio de confort y enfrentarme a algo", contaba en la presentación del libro El cerebro optimista, del doctor Mikel Alonso.

© GTRES

Sin embargo, el golpe más duro fue cuando perdió a su marido, Alberto Berco, en 2019, con quien llevaba 47 años - se casaron en 1974 en Bolivia por poderes, y por lo civil en Madrid en 1987 - y a quien siempre definía como "lo más importante de mi vida".

De hecho, durante la exposición del libro, El cerebro optimista, muy emocionada, habló de su fallecimiento: "Él era lo más importante de mi vida. Perder a mi marido ha sido lo más duro que me ha pasado. Lo hago por él, pienso en él, digo qué querría él para mí y además sus hijas que me necesitan, yo no les puedo hacer el flaco favor de no estar aquí. Él siempre me dijo que confiaba en que yo iba a estar ahí para ellas por mucho tiempo y a eso me aferro. Yo sigo enamorada de mi marido".

Su retirada de la vida pública

La estrella de los platós de televisión estaba retirada de la vida pública y de hecho, su última gran aparición fue hace justo un año, cuando Un, dos, tres, tuvo una emisión especial a través de las redes sociales emitida por el youtuber TheGrefg.

El pasado junio, la presentadora hablaba en ¡HOLA! sobre su decisión de alejarse de los focos y de la buena noticia que suponía haber recibido por fin el alta oncológica tras recibir tratamiento de dos cánceres en los últimos 15 años: "Me retiro a mis cuarteles de invierno, como dijo Napoleón. Probablemente esta sea la última entrevista que dé. Me quiero retirar y que la gente me recuerde cómo era yo".

© Gtres

Trayectoria profesional

Mayra Gómez Kemp, nació en La Habana el 14 de febrero de 1948 y era hija de los famosos artistas musicales, Ramiro Gómez Kemp y Velia Martínez Febles. Durante su infancia y su adolescencia, vivió en diferentes países como Puerto Rico, Venezuela, Miami y por último España.

© GTRES

Su primera aparición en la gran pantalla fue durante su época universitaria - estudió Filosofía y Letras en la Universidad de Florida, y Periodismo en Miami - en la película, La venganza de Tartu en 1967. Posteriormente, realizó doblajes en Radio Madrid (Cadena Ser). También trabajó en la versión española teatral de la famosa Rocky Horror Picture Show interpretando a Magenta, donde conoció a su marido, Alberto Berco.

© RTVE

Pero el salto definitivo a la fama lo dio en los años setenta, cuando realizó sus primeras apariciones en el concurso creado por Chicho Ibáñez Señador, que la confirmó como conductora principal en 1982, donde se mantuvo hasta 1988, convirtiéndose en la primera mujer presentadora de este formato televisivo.

© GTRES

En 1976 ya había debutado en el programa como papeles esporádicos y en 1977 formó parte del Trío Acuario junto con María Durán y Beatriz Escudero, cosechando éxitos como Rema, rema, marinero. En 1978 decidió abandonar el conjunto para iniciar su carrera musical en solitario, llegando a grabar un disco titulado Una Dama y apareciendo en la película Donde manda patrón, junto a Manolo Escobar.

© La Roca, la Sexta

En 1978 comenzó su carrera como presentadora en el programa 625 líneas que le llevó a alzarse con su primer TP de Oro. Consiguió tres galardones más durante su época como presentadora de Un, dos, tres..responda otra vez, y en 2013 fue homenajeada con el Premio Iris a Toda Una Vida, el más importante de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión.

© GTRES

Un año después, presentó sus memorias bajo el nombre Mayra Gómez Kemp ¡y hasta aquí puedo leer! Cuando terminó el exitoso formato de Televisión Española, en 1988, siguió trabajando en la radio y en la pequeña pantalla. Fue la encargada de la primera retransmisión de las campanadas de una cadena privada - Antena 3 - desde la Puerta del Sol en 1990.

© GTRES

Los compañeros se despiden de Mayra Gómez Kemp

Debido a su inigualable talento, trabajó con numerosos rostros conocidos y son muchos los que la tienen en gran estima. Por ello, tras conocerse la triste noticia de su fallecimiento, las redes sociales enseguida se han llenado de mensajes de cariño en su memoria. Junto a una fotografía en la que también aparece Ana Obregón, Toñi Moreno ha escrito las siguientes palabras: "Mayra Gómez Kemp siempre ha sido la presentadora que todas soñamos ser. Tuve la suerte de entrevistarla muchas veces y admiré de ella su cultura y su tenacidad. En los últimos tiempos , en los que luchó como una leona para vencer su enfermedad, también admiré de ella su fuerza y dignidad. Ella ES Y SERÁ SIEMPRE TELEVISION".

© tmoreno73

Silvia Marso ha definido a la pionera de la televisión como "una maestra que siempre tenía una gran sonrisa". Junto a una preciosa instantánea de las dos juntas, ha explicado lo que significa Mayra para ella: "Me acabo de enterar y estoy muy triste. Kim y yo la llamábamos 'Mayreta'. Disfrutaba mucho viendo los números musicales que hacíamos y nos felicitaba con auténtica devoción. Siempre estaba dispuesta a guiñarnos un ojo cuando el jefe nos lanzaba alguno de sus famosos gritos. Qué compañera tan humana, cariñosa, cercana y preciosa. Qué ejemplo a seguir. Era flipante verla en directo. Qué profesional tan lista, lúcida, empoderada y resolutiva. Se va con su Alberto, que pareja tan bonita fueron. Y ahora volverán a ser".

© silviamarso

Lorenzo Caprile también ha querido despedirse de ella: "¡Hasta siempre! Mayra Gómez Kemp. 1948-2024. Descansa en paz". Al igual que el actor, Nacho Guerreros: "Todo un referente para varias generaciones, toda una niñez esperando a los viernes para verte y disfrutar de tu gran profesionalidad. Hoy ya eres historia universal. Gracias por todo lo que nos diste. Gracias de todo. Descansa en paz".

© carloslatre

Carlos Latre ha recordado a la presentadora, actriz y cantante como un referente televisivo de su niñez: "Mi querida Mayra, fuiste televisión en estado puro, fuiste una de las sonrisas más pegadizas de la pequeña pantalla y fuiste alegría, cercanía, credibilidad y profesionalidad. Siempre fuiste tan cariñosa conmigo. Siento mucho tu partida y te doy las gracias por tantos maravillosos momentos. Todo mi cariño. Que se preparen ahí arriba que vuelven a estar juntos el jefe Chicho y la grande Mayra".

Por su parte, Jordi Cruz ha confesado que quiso ser presentador tras verla a ella comunicar tan bien: "Su legado y su recuerdo siempre estarán presentes. Una pérdida enorme. La tele es menos tele sin Mayra Gómez Kemp".