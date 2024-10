Las angustiosas 20 horas que pasó Mayra Gomez Kemp tras caerse en su casa

Hace solo unos días, Mayra Gómez Kemp, la querida presentadora del Un, dos, tres, tuvo que ser ingresada en el hospital después de sufrir un accidente doméstico en su casa de Mijas (Málaga). Un percance del que ella ha hablado, un poco más tranquila y ya de regreso a casa, aunque sigue guardando un angustioso recuerdo de lo ocurrido, porque tuvo que esperar varias horas hasta que recibió ayuda.

La presentadora, de 76 años, que sigue recuperándose, ha contado lo que sucedió y cómo se encuentra. “Estoy bien, pero muy cansada. Me resbalé, me caí y me pasé más de 20 horas en el suelo” explicó en el programa de Sonsoles Ónega. Vive sola desde que murió su marido, Alberto Bercos, en enero de 2019, así que no había nadie que pudiera ayudarla (la pareja no tuvo hijos aunque ella considera como suyas a las dos hijas que tuvo su marido). Una noche terrible para ella como ha recordado porque pasó “mucho frío”. “Hasta que no entraron los bomberos no me pude levantar. Fue tremendo, todas esas horas en el suelo” dijo.

Fue una vecina quien dio la voz de alarma porque fue a buscarla y al ver que nadie respondía, llamó a los bomberos. “Gracias a que una vecina me echó de menos, porque no me veía en los sitios en los que habitualmente me veía”. La presentadora narraba su historia con un pequeño toque de humor apuntando que los bomberos que la ayudaron eran muy guapos. “No tengo nada roto así que fue un milagro” dijo.

Aunque afortunadamente todas las pruebas salieron bien, cuando regresó donde estaban sus pertenencias se encontró con que habían desaparecido. “Me doy cuenta de que me han robado el bolso, menos mal que pude cancelar las tarjetas” dijo. Además ha tenido que renovar el DNI, lo cual es, según dice, “una faena”. Mayra no se quedó inconsciente en ningún momento, pero está dolorida y muy cansada después de pasar más de una noche en el suelo.

La presentadora hablaba el pasado mes de junio en ¡HOLA! sobre su decisión de retirarse y de la buena noticia que suponía haber recibido por fin el alta oncológica tras recibir tratamiento de dos cánceres en los últimos 15 años (en 2009 le diagnosticaron un cáncer de lengua y en 2012 un cáncer de garganta y cuello). “Me retiro a mis cuarteles de invierno, como dijo Napoleón. Probablemente esta sea la última entrevista que de. Me quiero retirar y que la gente me recuerde cómo era yo” dijo.