La gran historia de amor de Mayra Gómez Kemp con su marido, Alberto Berco: juntos casi 50 años

Mayra Gómez Kemp ha fallecido a los 76 años. Además de una exitosa carrera en los medios de comunicación, la presentadora podía presumir con orgullo de haber vivido una vida personal plena al lado del amor de su vida, el actor argentino Alberto Berco. La pareja se conoció trabajando en The Rocky Horror Picture Show. A pesar de la diferencia de edad de 20 años, el flechazo fue inmediato y se volvieron inseparables.

Mayra y Alberto pasaron por el altar por primera vez en 1974 en una ceremonia por poderes en Bolivia. Sin embargo, tuvieron que repetir su boda porque la Justicia española anuló la unión. Finalmente, en marzo de 1987 se dieron el ‘sí, quiero’ definitivo en un juzgado de nuestro país, teniendo así su matrimonio plena validez legal.

Un enlace sencillo y discreto al que pusieron el broche de oro pocos días después con un almuerzo en el que reunieron a todos sus amigos y seres queridos. Entre ellos, rostros muy conocidos del mundo del entretenimiento como Fedra Lorente, las hermanas Hurtado, Kim Manning, Luisa Armenteros y Narciso Ibáñez Menta.

Su marido siempre fue su mayor pilar y apoyo. El compañero incansable que la acompañó en todas sus aventuras y la animó a perseguir sus sueños. “Ha sido el gran amor de mi vida y no todo el mundo tiene esa suerte, pero yo tuve a mi mejor amigo, a mi mejor amante y a mi mejor consejero. Lo más importante para mí fue que no teníamos conflictos”, confesó Mayra en su última entrevista con ¡HOLA! el pasado mes de junio.

El matrimonio nunca llegó a tener niños. Eso sí, la maestra de ceremonias de La ruleta de la fortuna siempre quiso como si fueran suyas a Viviana y Roxana, las dos hijas nacidas de una relación anterior de Alberto con Susana Campos. “Las adoro y tengo dos nietos preciosos”, declaró en las páginas de nuestra revista haciendo alusión también a su faceta como abuela.

Sin embargo, no todo fue un camino de rosas para ellos. El intérprete sufrió una gran depresión, delicado episodio que Mayra relató en su libro de memorias Un, dos, tres. Así mismo, no fue nada fácil para Alberto asumir la noticia del cáncer de lengua, y posteriormente de garganta, de su mujer. “Tuvo que tomar ansiolíticos porque quién está al lado del enfermo lo pasa mal, se siente impotente”.

Tras casi cinco décadas de amor, Alberto murió en enero de 2021 a los 91 años a causa de un fallo cardíaco. Una triste pérdida que dejó a la presentadora, que estuvo a su lado hasta el último instante, completamente devastada. “Mi único consuelo es que no sufrió. No se dio cuenta y eso es algo que me reconforta. Murió en mis brazos. Se ha ido el amor de mi vida”, explicó en la revista Semana.