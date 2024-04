Mayra Gómez Kemp anuncia que está curada después de afrontar dos cánceres en 15 años

La mítica presentadora de televisión Mayra Gómez Kemp ha anunciado la mejor de las noticias: recibe al alta oncológica después de haberse tratado de dos cánceres durante 15 años. La presentadora estuvo en el programa de El faro de Mara Torres donde compartió la buena noticia sobre su estado. "He sentido una liberación. Alberto estaría muy orgulloso" dijo recordando a su marido, que falleció en 2021. A Mayra, recordada presentadora del Un, dos, tres, le diagnosticaron un cáncer de lengua en el año 2009, una enfermedad que descubrió su dentista. "Fue él quien me salvó la vida. Me dijo que tenían que hacer una biopsia y yo le respondí que estaba exagerando" explicó.

En 2012, tuvo que hacer frente a un cáncer de garganta y cuello. "Todo fue por fumar. A pesar de las secuelas, no quise esconderme, sentía que podía ayudar a otros diciendo que esto existe y que se puede luchar" contó. A sus 76 años, Mayra tiene claro cuál quiere que sea su futuro y por eso anunció la decisión que ha tomado. "Quiero retirarme de la vida pública. Ahora que estoy curada, probablemente, esta sea la última entrevista que dé en mi vida, te la doy a ti por ser quien eres" dijo. Sabe además cómo quiere que la recuerden ahora que da un paso atrás para salir de los focos. "Como Napoleón, he decidido retirarme a mis cuarteles de invierno. Quiero que la gente se acuerde de la Mayra que vio, la que tenía una dicción casi perfecta, la que se veía joven y guapa".

La presentadora habló en el programa de su infancia, cuando salió de Cuba con sus padres debido a la situación que había en el país y habló de su época en el recordado concurso dirigido por Chicho Ibáñez Serrador. "¿Qué hago yo aquí? No pensaba en el éxito que teníamos porque si yo me paraba a pensar en los 24 millones de personas que veían el programa cada viernes, no hubiera hablado". En 2013 recogió el Premio Iris a toda una vida por su trayectoria profesional, una noche que no olvidará porque le pudo dar las gracias públicamente a su marido Alberto Beco, el amor de su vida.

"Yo estaba viendo Taras Bulba en un cine de Miami y había un jinete que subía corriendo por la montaña y dije qué chico más guapo. No sabía ni su nombre". Se encontraron años más tarde en un estudio y ella le reconoció. Desde entonces no se separaron. "Nunca más volveré a amar a nadie como a él. No fue solo mi mejor amigo, sino la persona que más me quiso". Mayra no solo fue la conocida presentadora del Un, dos, tres sino que también desarrolló su carrera profesional en la interpretación y la música.

Se casó con Alberto en 1973 y, aunque no tuvieron hijos, Mayra siempre consideró a las dos hijas de su marido como propias. Alberto murió a los 91 años en 2021 a causa de un infarto. En el libro que publicó la presentadora en 2014, ¡Hasta ahí puedo leer!, comentaba que uno de los episodios más duros que tuvo que atravesar con su marido fue la depresión que este padeció.