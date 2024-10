Nicole Kidman y sus hijas, de 16 y 14 años, reciben el consuelo de familiares y amigos en el funeral por la madre de la actriz en Australia

El funeral por el eterno descanso de Janelle, la madre de Nicole Kidman, se ha celebrado en Sidney. La actriz australiana, que atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida, acudió vestida de riguroso luto al oficio religioso celebrado en la iglesia de San Francisco Javier en Lavender Bay, el mismo templo donde la actriz se despidió de su padre hace 10 años. La madre de la actriz falleció el mes pasado a los 84 años apenas horas antes de que Nicole recibiera el premio a mejor actriz en el Festival de Venecia.

© Getty Images Nicole Kidman agradece el apoyo de sus fans durante la Semana de la Moda de París

Vestida de negro y acompañada de su marido, Keith Urban, y sus hijas Sunday Rose y Faith Margaret, Nicole Kidman, de 57 años, llegó completamente desolada a la capilla, donde ella y su familia vivieron momentos muy emotivos durante la celebración. El adiós de Janelle ha supuesto un duro mazazo para sus familiares y amigos. Al funeral acudió Antonia Kidman, hermana pequeña de la actriz, con los hijos que tuvo junto a su difunto esposo, Angus Hawley -Lucia, de 26 años, Hamish, de 23, y Sybella Hawley, de 17-, así como su actual marido, Craig Marran.

En las imágenes del funeral se puede ver como algunos de los familiares no pueden contener el llanto. Sunday, la hija de 16 años de Nicole Kidman, tuvo que secarse las lágrimas abrumada por el difícil momento que la tocado vivir tras despedirse de su abuela materna. La hija mayor del matrimonio Urban recibió el consuelo de su hermana pequeña, Faith, de 14 años, y de sus primos. A la salida de la iglesia, tanto ella como su hermana pequeña recibieron el apoyo de familiares y amigos, entre ellos de la hija de la modelo Jessica Rowe y el presentador de televisión australiano Peter Overton, Allegra.

© Getty Images Nicole Kidman con su marido, Keith Urban, sus hijas Sunday y Faith, su sobrina Sybella y su hermana Antonia Kidman en el homenaje a la actriz del American Film Institute

Mensaje de sus hijos Bella y Connor

Los hijos mayores de Nicole Kidman, Bella y Connor, a quienes adoptó con su exmarido Tom Cruise, no estuvieron presentes en el funeral, pero sí le mandaron un mensaje de cariño a su madre cuando se enteraron del fallecimiento de Janelle. “Lo más reconfortante para Nicole fue recibir un mensaje conjunto de Bella y Connor, de quienes no había tenido noticias desde hacía mucho tiempo”, confirmó una fuente anónima a Women's Day. La actriz no tiene prácticamente relación con sus hijos, pero el hecho de que hayan mostrado este acercamiento le ha reconfortando mucho. Tras separarse de Tom Cruise, Bella y Connor optaron por vivir con el protagonista de Misión Imposible en Los Ángeles y aunque durante sus años de infancia mantuvieron un contacto más cercano con su madre, comenzaron a distanciarse después de seguir los preceptos de la Cienciología.

La familia Kidman estuvo acompañada por amigos cercanos en el servicio íntimo, incluida la estrella del Canal Nueve, Richard Wilkins, y su novia, la maquilladora Mia Hawkswell, así como el presentador de televisión australiano Peter Overton, su esposa Jessica Rowe y su hija Allegra. Peter Overton es íntimo de la familia, él fue el portador del féretro en el funeral del padre de Nicole, Antony, que murió de un ataque cardíaco en Singapur en 2014 a la edad de 75 años.

© Getty Images Nicole Kidman con su madre, Janelle Ann, que falleció mientras ella se encontraba en Venecia

El mes pasado, Nicole y Antonia Kidman compartieron un emotivo homenaje a su difunta madre y publicaron varias fotografías familiares inéditas. La estrella de Una pareja perfecta agradeció a sus millones de fans las muestras de cariño y apoyo durante su momento de duelo. "Mi hermana y yo, junto con nuestra familia, queremos agradecerles por la gran muestra de amor y amabilidad que hemos sentido esta semana", escribió Nicole. "Todos los mensajes que hemos recibido de quienes amaban y admiraban a nuestra madre han significado más para nosotros de lo que jamás podamos señalar. Gracias de parte de toda nuestra familia por respetar nuestra privacidad mientras nos cuidamos los unos de los otros".