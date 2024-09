Las palabras de Nicole Kidman tras la repentina muerte de su madre

Nicole Kidman está viviendo unos días muy complicados tras la repentina muerte de su madre. El pasado sábado, 7 de septiembre, mientras que la intérprete se encontraba en el Festival de Venecia recogiendo el galardón a mejor actriz, se enteró del fallecimiento de su progenitora, Janelle Ann Kidman. Ahora, tras varios días alejada de los focos y asimilando la triste noticia, ha emitido un comunicado en su perfil público para dar las gracias por todo el cariño que está recibiendo.

© nicolekidman

La estrella de Hollywood ha querido agradecer todo el amor y el apoyo que tanto ella como su hermana han recibido estos días. Lo ha hecho a través de una publicación en su perfil público en la que ha mostrado tres fotografías inéditas. En la primera aparece su madre de joven, en un primer plano y con el rostro pensativo. En la segunda instantánea vemos a la protagonista de Los otros junto a su hermana, Antonia Kidman y su progenitora. Por último, ha compartido un retrato en blanco y negro de las tres junto a su padre.

© nicolekidman

Junto a este carrusel ha escrito: "Mi hermana y yo, junto con nuestra familia, queremos agradecerles por las muestras de amor y bondad que hemos sentido esta semana. Cada mensaje que hemos recibido de quienes amaban y admiraban a nuestra Madre ha significado más para nosotros de lo que jamás podremos expresar. Gracias de parte de toda nuestra familia por respetar nuestra privacidad mientras nos cuidamos unos a otros". Un texto que ha finalizado con un icono de un corazón rojo.️

© nicolekidman

© nicolekidman

La protagonista de Moulin Rouge estaba muy unida a su madre, y pese a ser muy reservada con su vida privada, en enero de 2022 la intérprete viajó a su país natal para estar con ella: “Estamos aquí (en Australia) principalmente para cuidar de mi madre y tenerla rodeada de sus nietos”, dijo en un podcast de la cadena NPR. “Así que, por suerte, ayer, a pesar de que la COVID-19 está causando estragos en este país, pudimos llevarla a una galería después del horario de atención y mostrarle una exposición de Matisse, lo cual, viniendo de una madre que me crio en las artes, fue un bálsamo muy reconfortante”, detalló.

Este sábado se cumple una semana de la peor de las noticias para Nicole Kidman que nada más aterrizar en la ciudad italiana para asistir al Festival de Venecia, se enteró de la muerte de su madre. De hecho, la protagonista de El escándalo, no recogió finalmente el premio de la Copa Volpi en la ceremonia de clausura del prestigioso festival. En su lugar subió al escenario la neerlandesa Haila Rijn, y directora de su última película, para leer un comunicado en nombre de la intérprete australiana de 57 años. "Hoy llegué a Venecia para enterarme inmediatamente después de que mi maravillosa y valiente madre, Janelle Ann Kidman, acababa de fallecer. Estoy en shock y tengo que estar con mi familia, pero este premio es para ella. Ella me ayudó y me hizo ser como soy. Mi mayor gratitud es poder decir su nombre ante todos vosotros. Mi corazón está roto. Os quiero. Nicole", leía la cineasta.

© Getty Images

Nicole Kidman se desplazó a la ciudad de los canales porque había sido premiada por la película Babygirl - un thriller cargado de erotismo que ya cuenta con el favor de la crítica - el cual protagoniza junto a Antonio Banderas. De hecho, nada más llegar ambos acapararon todas las miradas por su belleza y elegancia durante su desfile por la alfombra roja.