Nicole Kidman y su advertencia sobre su matrimonio 'perfecto' con Keith Urban

Nicole Kidman y Keith Urban presumen de ser uno de los matrimonios más sólidos de Hollywood, aunque la actriz ha advertido que su relación no es tan "perfecta" como parece. La intérprete, de 57 años, se casó con la cantante de música country, de 56, en Sydney (Australia) en 2006 y se han enfrentado a desafíos como cualquier otra pareja, incluido el período de tres meses de Keith en rehabilitación, para desintoxicarse del alcohol y las drogas, tan solo cuatro meses después de casarse. Sin embargo, debido a su constante apoyo público mutuo y a su unión de casi 20 años, a Nicole y Keith se les suele llamar una "pareja perfecta", pero Nicole asegura que no cree en la perfección: "No existe nada perfecto", dijo en el programa Nicole a E! News.

"Solo queremos tener una vida maravillosa juntos"

"Todo lo que se presenta como perfecto... olvídelo", añadió la actriz australiana durante una entrevista con su coprotagonista en la película The Perfect Couple, Liev Schreiber, para hablar sobre su nuevo proyecto de Netflix. No es la primera vez que Nicole descarta la idea de haber descubierto el secreto para un matrimonio largo y feliz: "No queremos ser una pareja de chicas de portada", ya había declarado anteriormente a Today y añadió: "Sólo queremos ser una pareja que tenga una vida maravillosa juntos". Y añadió que: "Nosotros somos muy protectores de nuestra pequeña burbuja. Lo que funciona para nosotros es lo que funciona para nosotros". Admitiendo ambos que no se sienten capaces de dar consejos al resto de las parejas.

"No hay una solución única para todas las parejas'

Al explicar su razonamiento, dijo: "Ustedes busquen lo que les funcione... Nosotros lo estamos buscando. Todos somos diferentes. No hay una solución única para todos". La pareja, que se casó el 25 de junio de 2006 en la iglesia Cardinal Cerretti Memorial Chapel, en Sydney, reflexionaba sobre su romántico enlace y reveló que tuvo un momento de "pellizco" antes de la ceremonia a la luz de las velas: "Recuerdo estar en Sydney y conducir por la calle, estaba con mi padre, que obviamente ya no está cerca, y él estaba en el auto conmigo", confesaba la actriz a la revista People.

Una familia preciosa

"Estábamos conduciendo hacia la iglesia y había muchísima gente en la calle... Fue una de las cosas más emotivas de mi vida… Realmente fue un día extraordinario”. En 2013, Keith habló sobre su esposa en el programa de televisión American Idol y dijo: "Tengo una esposa extraordinaria en Nic, que es una madre increíble". Y para Nicole, los sentimientos son mutuos. En una entrevista con Today en 2020, dijo: "Estoy casada con un hombre muy bueno. Y los niños tienen un gran padre y es muy hermoso poder decir eso". Nicole y Keith tienen dos hijos en común: Sunday Rose, de 16 años, y Faith Margaret, de 13. Nicole también aporta además dos hijos adoptados de su relación anterior con Tom Cruise, Connor, de 29 años, y Bella, de 31.