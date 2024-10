Las dos enfermedades por las que Jorge Fernández estuvo a punto de dejar 'La ruleta de la suerte'

Jorge Fernández está pasando una de las mejores etapas de su vida. La suerte le sonríe en el terreno personal y también a nivel profesional. Al éxito diario de La ruleta de la fortuna hay que sumarle ahora la nueva edición del concurso que se puede ver en la noche de los sábados, y que la semana pasada fue líder de audiencia. El presentador por fin ha superado una durísima etapa que casi lo aparta del programa. Todo comenzaba hace seis años cuando Jorge empezó a sentir que su cuerpo no iba bien. Aunque fue a muchos médicos, no encontraba ninguna solución. Finalmente, fue diagnosticado de enfermedad de Lyme, la misma que padecen Richard Gere, Justin Bieber, Romina Belluscio y Bella Hadid, entre otras muchas celebrities.

© jorgefdeztv

En mayo de 2023, nuestro compañero Antonio Diéguez entrevistaba al presentador, que desvelaba el origen de la enfermedad: "La provoca una garrapata infectada y es crónica. Lo fastidioso es detectarla, porque la llaman la gran imitadora. Los síntomas se parecen a muchas otras y suelen diagnosticar fibromialgia o fatiga crónica. Cuando me dieron el diagnóstico, llevaba dos años. A lo mejor, me pudo picar hace diez. Puedes no desarrollar la enfermedad, pero si el sistema inmunológico está deprimido, aparece. Cuando me hice las pruebas, salió el Lyme. Tenía cuatro bacterias: ‘rickettsia’, ‘babesia’, ‘bartonella’ y ‘barrelia’".

© @jorgefdeztv

A raíz de eso, comenzaba la pesadilla: "Me empezaron a doler tobillos, rodillas, hombros… Luego, cada vez dormía peor. Después, empezó a molestarme el estómago y adelgacé una barbaridad". Todo se complicó aún más cuando, al hacerse unas pruebas médicas, el índice del mercurio le salió altísimo: "El mercurio se queda pegado en tejidos, en órganos… Es un desestabilizador hormonal y empieza con la tiroides, afectar a las hormonas sexuales, a la testosterona. Es algo distinto al Lyme, pero al juntarse… imagínate". A la enfermedad de Lyme hay que sumarle el alto índice de mercurio que hizo estragos en su cuerpo.

© jorgefdeztv Jorge Fernández junto a su hijo Ian, de 19 años

Los síntomas comenzaron hace más de seis años y estuvo dos totalmente desesperado porque ningún médico le daba un diagnóstico acertado: "Al final, hablé con una amiga farmacéutica, que es Marisa García Alonso, para que me buscara bacterias o virus. Ella fue la que dio con el diagnóstico. "Los médicos me decían que era fibromialgia, fatiga crónica, colon irritable… Estaba sin energías… Además, perdía peso porque comía y comía, pero no asimilaba nada de nada". Fue entonces cuando se puso en manos de Carmen Navarro, "la mejor doctora de síndrome de Lyme en España. Me curó con antibióticos y mucha suplementación, porque estaba bajo de todo: minerales, omegas… Mi cuerpo estaba tirando de reservas".

© jorgefdeztv

Jorge perdió más de 13 kilos y ha necesitado mucho tiempo de recuperación: "Un añito para ponerme medio bien y dos años, mejor. Es un proceso muy largo y siendo superestricto con la alimentación, haciendo ejercicio y durmiendo bien". Una enfermedad muy dura que estuvo a punto de apartarlo del concurso: "Mi médico me dijo que lo dejara, pero le contesté que era lo único a lo que no iba a hacer caso: Yo no dejo la ruleta. Lo peor es que los suplementos son carísimos y no hay ayudas. Lo mismo para el mercurio. Hay poca gente que sepa quitar el mercurio, aluminio, arsénico o plomo…". El modelo vasco también confesaba a Antonio Diéguez la causa de los altos niveles de mercurio en su sangre: "Comer mucho atún. Luego, estaba hasta arriba de un aditivo de la gasolina de los aviones. Llevo 30 años volando cada semana y lo acumulé. Hay gente que está mal y no sabe por qué".

© GTRES

Ha tenido el apoyo incondicional de su pareja y su hijo

En esta etapa tan difícil de su vida, Jorge ha contando con el apoyo incondicional de su pareja, Nora Arístegui, con la que mantiene una relación desde hace ocho años. Técnico superior en Dietética y especialista en planes nutricionales, Nora es muy reservada con su vida privada al igual que el presentador, aunque han sido captados en varias ocasiones por las agencias en su día a día. Excepcionalmente, el presentador también ha compartido en su perfil alguna foto viajando con su chica, una de sus grandes pasiones .

© jorgefdeztv Jorge Fernández y su novia, Nora Arístegui, durante un viaje a Amsterdam

El otro pilar fundamental de la vida de Jorge es su hijo Ian, de 19 años, fruto de su matrimonio con la modelo Lucía Marzo, con la que estuvo casado dos años. Desde que nació el pequeño, al presentador le cambió la vida radicalmente y desde entonces está muy unido a su "cachorro", que también ha estado muy pendiente de su padre durante la enfermedad.