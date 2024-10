Álvaro Morata, sobre su separación de Alice Campello: 'Tenemos opiniones diferentes y se acabó'

Álvaro Morata ha concedido una entrevista en profundidad al periodista Alberto Herrera, de la Cope, en la que, además de hablar sobre sus problemas de salud mental, ha hecho referencia a su reciente separación de Alice Campello. "La gente no entiende que hay cosas que termina sin ningún motivo, sin terceras personas. Alice es una persona que me ha ayudado muchísimo, que la quiero mucho, que la respeto mucho, pero que tenemos opiniones diferentes, ahí está, se acabó", ha dicho.

El jugador, de 31 años, ha asegurado que tras anunciar su separación "he tenido que leer y escuchar de todo", algo que le preocupa, especialmente, por sus hijos. "Yo tengo un alto historial de críticas, pero a los que le puede hacer daño en el futuro es a mis hijos, no a mí. Ellos son los que en un futuro pueden buscar en internet y ver algo que no es verdad". Por último, el futbolista del Milan ha señalado que Alice "es una persona maravillosa que me ha ayudado muchísimo en mi carrera y en la vida". "Solo puedo decir cosas buenas de ella", ha declarado.

Nueva vida en Italia

La expareja ha iniciado una nueva etapa en Milán con sus hijos, a los que adoran y siempre estarán por encima de todo. Alice, de 29 años, vuelve a estar más cerca de su familia y de algunas de sus mejores amigas, como Chiara Ferragni o la presentadora de televisión, Elisabetta Canalis. Morata, por su parte, se había instalado en Corbetta, una localidad situada a unos 30 kilómetros de Milán, donde pensaba vivir tranquilo. Sin embargo, tras conocerse su ubicación exacta, ha decidido mudarse de nuevo para garantizar la mayor privacidad a sus hijos.

Su historia de amor

Morata y Campello sintieron un auténtico flechazo al conocerse en 2016 y un año después se casaron en Venecia. El futbolista y la modelo ampliaron rápidamente la familia con la llegada de Alessandro y Leonardo el 29 de julio de 2018. Dos años después, el 29 de septiembre de 2020, dieron la bienvenida a Edoardo y el 9 de enero de 2023, a Bella. Estaban tan enamorados que su parecía que su historia de amor iba a ser eterna. "Ha sido como un amor increíble desde el primer segundo y, cuando sientes un amor tan grande por alguien, deseas tener una familia con esa persona y hacerlo todo con ella", declaró la empresaria en ¡HOLA! tras el nacimiento de su hija.