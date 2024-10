El testimonio de Álvaro Morata sobre su depresión: 'Tienes una persona dentro contra la que luchar todos los días'

Fue uno de los grandes protagonistas de la Eurocopa 2024 por ser el capitán del equipo que se proclamó vencedor y por dar visibilidad a la salud mental. Álvaro Morata mostró con naturalidad que detrás del fútbol, profesión que tiende a idealizarse, hay luces y sombras. Contó que trabaja con un coach, psiquiatra y psicóloga para hacer frente a la presión y las constantes críticas, que en muchas ocasiones se transforman en amenazas y muestras de odio que trascienden lo meramente deportivo y llegan incluso a sus familiares. Ahora ha dado nuevos detalles de su reciente depresión y de los ataques de pánico que ha sufrido.

"Cuando tú tienes momentos duros de verdad, depresión, ataques de pánico... Eso da igual el trabajo que hagas, la situación que tengas en la vida... Tienes una persona dentro que tienes que luchar contra ella todos los días y todas las noches", ha dicho en un adelanto de la entrevista que le ha hecho Alberto Herrera en Herrera en COPE.

"Para mí era lo mejor irme de España porque llegó un momento en el que no lo podía soportar", ha añadido. La situación para Morata era tan insostenible que antes de verano dejó el Atlético de Madrid tras dos temporadas para iniciar un nuevo capítulo como miembro de la plantilla del AC Milán. Su objetivo, más allá de seguir dando pasos en su brillante carrera profesional, es encontrar tranquilidad y respeto, dos factores clave para superar los altibajos emocionales que han desencadenado en una depresión como la que tuvo en 2016, cuando precisamente vivía también en Italia.

Hablar con Andrés Iniesta y Bojan, que atravesaron momentos similares, le ha dado fuerzas a Morata para saber que todo pasará: "Han pasado momentos como los que yo he pasado y siempre está la luz al final de todo". Tan importante ha sido para él contar con los consejos y la experiencia de Iniesta que le ha dedicado unas bonitas palabras ahora que la leyenda del fútbol ha colgado las botas para iniciar una nueva etapa, siempre cerca del deporte. "Sobre todo gracias por ser como eres, gracias por todo lo que me has ayudado. Eres una persona como hay pocas en el mundo y te lo agradeceré toda la vida", ha dicho.

Su separación de Alice Campello

La complicada situación de Morata ha hecho mella en su matrimonio con Alice Campello. Después de ocho años juntos y cuatro hijos en común (los mellizis Alessandro y Leonardo, Edoardo y Bella), este verano la pareja sorprendía anunciando su separación. Su ruptura se produjo en buenos términos y el propio jugador resaltó que la modelo y empresaria siempre ocupará un lugar especial en mi corazón" porque todo lo que han vivido juntos ha sido increíble, además de suponer un gran aprendizaje. "Una relación maravillosa y de respeto recíproco donde nos hemos querido y ayudado el uno al otro muchísimo. Han sido años maravillosos y fruto de ellos son nuestros cuatro hijos, que sin duda son lo mejor que hemos hecho jamás [ ... ] No ha habido en ningún momento faltas de respeto, solo muchas incomprensiones continuas que poco a poco desgastan las cosas".