Álvaro Morata, obligado a mudarse después de que el alcalde de la ciudad italiana en la que vive filtre su residencia

Álvaro Morata y Alice Campello comenzaban en septiembre una nueva vida, por separado, en Italia. El futbolista fichaba por el AC Milan comenzando así de cero en el país tras su separación de la influencer y empresaria, que hacía también las maletas a finales del pasado mes para instalarse en Milán. Los cuatro hijos de la expareja tienen así la oportunidad de pasar tiempo con sus padres, a pesar de que estos ya no estén juntos. Sin embargo el deportista, que se había instalado en Corbetta, localidad a unos 30 kilómetros de Milán en la región de Lombardía, va a tener que volver a buscar casa, algo que le ha disgustado muchísimo.

© Getty Images

El motivo ha sido un mensaje publicado en redes sociales por el alcalde de la localidad, Marco Ballarini, que presumió de contar con el futbolista entre sus vecinos. “No, no es el día de los inocentes. El campeón Álvaro Morata es nuestro nuevo conciudadano. El delantero del Milan está completando los trámites para el traslado a su nueva (maravillosa) casa en nuestra ciudad" escribió en redes. "Soy un gran aficionado del Inter, ¡pero estoy encantado de darle la bienvenida a Álvaro Morata a nuestra gran familia de Corbetta!” completó aludiendo al equipo rival.

Palabras que han enfadado mucho a Álvaro que no ha tardado en responder en redes, reprochando al regidor que no haya respetado su intimidad. “Estimado alcalde, gracias por violar mi privacidad. Afortunadamente no tengo nada de valor, el único tesoro son mis hijos cuya seguridad ha sido perturbada por usted” escribió. Comunica además que debido a esta filtración se ve obligado a marcharse de la localidad y lanza un reproche al político. “Pensé que el municipio de Cobetta podría garantizarme cierta privacidad, pero en cambio me veo obligado a mudarme de casa inmediatamente debido a su incapacidad para utilizar las redes sociales y proteger a sus ciudadanos”.

© alicecampello

La respuesta del político

No ha quedado ahí el caso pues Ballarini se defiende y asegura que no reveló exactamente dónde reside el jugador. “Hemos dado la bienvenida a Morata de forma cordial y acogedora a Corbetta. Me ha sabido muy mal que él no se lo haya tomado bien y que haya hecho a la vez una storie acusándonos de haber violado su privacidad... Que es algo que no hemos hecho porque él es un personaje público y los ciudadanos a los que había dicho que iba a ir a vivir a Corbetta me lo habían dicho” comentó en El partidazo de COPE.

© alvaromorata

Quiso además dejar claro que no ha violado la privacidad del deportista. “No hemos hecho público ningún documento secreto y no hemos revelado dónde vive Morata. Solo nuestra ciudad” apuntó. “Me supo muy mal y me quedé con un sabor amargo, porque de verdad le había dado la bienvenida con el corazón a mi ciudad. Y cuando escribió que estaba obligado a irse me supo muy mal. Y le he dicho que si de verdad tiene que irse... ciao, ciao”. Respondió además así a la posibilidad de pedir perdón al jugador: “Si él pide perdón por lo que ha dicho... damos un paso atrás, nos damos la mano e intentamos vivir de forma serena con serenidad y privacidad en nuestra ciudad. Será acogido si él quiere ser acogido”.

© alicecampello

El deportista, si sigue adelante con sus planes, tendrá así que volver a buscar una nueva residencia donde continuar su andadura en Italia. Hace solo unos días llegaban al país sus cuatro hijos pues Alice Campello también ha decidido regresar a su tierra natal tras su separación del deportista. La pareja anunció su ruptura el pasado 12 de agosto, después de ocho años juntos y siete de matrimonio. “Tras un tiempo de reflexión, Alice y yo hemos tomado la decisión de separar nuestros caminos. Una relación MARAVILLOSA y de RESPETO recíproco donde nos hemos querido y ayudado el uno al otro muchísimo. Han sido años maravillosos y fruto de ellos nuestros cuatro hijos, que sin duda son lo mejor que hemos hecho jamás", escribía el deportista, pidiendo respeto y desmintiendo la existencia de terceras personas.

Tiene cuatro hijos: el 29 de julio de 2018 dieron la bienvenida a Alessandro y Leonardo; el 29 de septiembre de 2020 a Edoardo y el 9 de enero de 2023 a Bella, cuyo nacimiento fue muy dramático. Después del parto, la empresaria sufrió una grave hemorragia por la que pasó 12 angustiosas horas en quirófano y 4 días de gran preocupación en la UCI.