El efusivo abrazo de Álvaro Morata con sus hijos tras la mudanza de Alice Campello a Milán

El último partido del Milán AC tuvo un protagonista indiscutible: Álvaro Morata. El delantero madrileño, de 31 años, fue el encargado de inaugurar el marcador para el equipo rossonero en el minuto 38 con un tanto de cabeza. Un gol muy especial, ya que pudo celebrarlo con sus tres hijos mayores: los mellizos Alessandro y Leonardo, de seis años, y Edoardo, de tres, que lo contemplaban con orgullo desde las gradas. La gran ausente fue la princesita de la casa, Bella, que en enero cumplió un año.

© Getty Images © Getty Images

Nada más el balón se coló por la portería, el futbolista fue corriendo hasta donde se encontraban los pequeños para fundirse en un gran abrazo con ellos. Un festejo al que se unieron el resto de sus compañeros de equipo. Una noche a la que pusieron el broche de oro Theo Hernández y Christian Pusilic, con otros dos goles que consiguieron que el AC Milán se impusiera por un marcador de 3-0 al Lecce, situándose así en el puesto número dos de la Seria A, nombre que recibe la Liga de fútbol de Italia.

© Getty Images

Este es el primer encuentro que ha disputado Álvaro Morata tras la mudanza de Alice Campello al país transalpino. “Nuevos comienzos. Milán. 27.09.2024”, escribió la influencer italiana en sus perfiles públicos junto a unas fotografías en las que aparecía junto a sus niños en un jet privado. Una nueva e ilusionante etapa que permitirá a la empresaria estar más cerca de su familia, amigos y seres queridos, al mismo tiempo que el deportista podrá disfrutar más de sus cuatro hijos.

© Getty Images

La última vez que se vio a la modelo y al jugador de fútbol juntos tras la sorprendente noticia de su separación, fue a principios de este mes de septiembre paseando por las calles de Madrid con gesto serio. Aunque este reencuentro hizo saltar las alarmas sobre una posible reconciliación, la realidad es que, tal y como ellos mismos informaron, se reunieron con motivo del primer día de colegio de los mellizos. “Todo es para que los niños estén bien”, explicó Morata. Y es que ambos tienen claro que su prioridad es asegurar el bienestar y la felicidad de los pequeños.

© Getty Images

¿Por qué se ha cambiado de look Álvaro Morata?

Además de su magnífica actuación en el terreno de juego, ha llamado la atención el cambio de look radical al que se ha sometido el capitán de la selección de fútbol española, que se ha rapado la cabeza al cero. Un gesto con el que quiere mostrar su solidaridad con los niños enfermos de cáncer, tal y como ya hizo en 2014 cuando militaba en las filas del Real Madrid. “Ellos querían hacerse mi peinado, pero como no podían me hice yo el suyo”, confesó en aquel momento.