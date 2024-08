Momento agridulce para Álvaro Morata: lesión, un negocio millonario y el adiós de Alice Campello

Álvaro Morata y Alice Campello atraviesan una de las etapas más duras de su vida. Desde que se anunció su inesperada ruptura, no han cesado las informaciones acerca los motivos que les han llevado a poner fin a su matrimonio o si su ruptura será o no definitiva. Mientras el entorno de la exmujer del futbolista ha confesado en ¡HOLA! que es difícil hablar ahora de reconciliación, el jugador madrileño ha sufrido otro duro contratiempo, pero esta vez a nivel profesional. El nuevo delantero del A.C. Milan ha sufrido una lesión en el cuádriceps en su debut como jugador en el estadio de San Siro ante el Torino. Morata marcó un gol pero se marchó lesionado y tendrá que estar apartado de los terrenos del juego entre dos y tres semanas.

© Getty Images

El deportista vive en las últimas semanas una auténtica montaña rusa emocional, pero a pesar de los infortunios trata de ver la vida con los mejores ojos. Morata ha publicado una reflexión en sus redes sociales que comienza con una palabra llena de significado: resiliencia. "Sobreviví a la peor crisis existencial de mi vida. Estuve en medio de la depresión, la ansiedad y el estrés, entre noches interminables y días agobiantes, lleno de preguntas sin respuesta, miedos e inseguridades, preguntándole al cielo por qué me estaba pasando todo eso", cuenta en su relato más sincero en el que expone sus sentimientos a flor de piel y cómo su peor etapa le llevó a resurgir de sus cenizas. "Y fue justo ahí cuando lo entendí: entendí que si sobrevivía a todo eso, puedo con lo que sea. No hay nada que no pueda aceptar o superar", concluye este escrito firmado por Kevins.writer en el que refleja todo lo vivido y que ha supuesto para él una lección de vida.

© alvaromorata

El futbolista se enfrenta ahora a dos o tres semanas de recuperación debido a sus problemas musculares. No jugará el partido ante el Parma el 24 de agosto y, posiblemente, también se perderá el del sábado 31 contra la Lazio. También está en riesgo su participación con España en la Liga de Naciones. El capitán de la actual campeona de Europa no podrá jugar el duelo del próximo 5 de septiembre ante Serbia por sanción y podría no estar recuperado para el partido de España contra Suiza del día 8.

Sin embargo, no todo son malas noticias para el jugador. Morata y su socio, Pablo Nuño se han embolsado 5,5 millones con la venta de acciones de Manolo Bakes. El futbolista y su socio son responsables de la sociedad Arte y Sano Millenium y han vendido un paquete de 5.838 acciones al fondo VGO Capital, que se ha convertido en el principal accionista de la conocida cadena de los populares cruasanes apodados como 'manolitos'. Una dulce noticia en su momento más amargo. No obstante, a pesar de su separación, Alice Campello y sus cuatro hijos siguen siendo un gran apoyo para el jugador. Con ellos está en permanente contacto y hablan todos los días, tal y como publica la revista ¡HOLA! Aunque muchos creyeron que la influencer italiana viajaría a su país natal ahora que Morata ha fichado por el Milan, por el momento Alice Campello ha optado por quedarse en Madrid con sus cuatro hijos.