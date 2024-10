El emocionado discurso de Andrés Iniesta dedicado a su mujer Anna y sus cinco hijos tras anunciar su retirada

"Iniesta de mi vida y de mi corazón", tal vez sea una de las frases más escuchadas y recordadas de la historia del fútbol español. Andrés Iniesta marcó el gol que le dio la victoria a España en el Mundial de Sudáfrica en 2010. Catorce años han pasado desde esa gesta gloriosa y hoy el gran protagonista de este y muchos otros logros cuelga las botas después de 23 años dedicados al fútbol. El natural de Fuentealbilla (Albacete) anuncia que se retira tras su paso por FC Barcelona, el Vissel Kobe y el Emirates Club, pero con el lema de El juego continúa. Iniesta, de 40 años, pretende seguir vinculado al fútbol, pero esta vez desde el otro lado de la banda, como entrenador.

© GTRES Andrés Iniesta con su mujer, Anna Ortiz, y sus cinco hijos, Valeria, Paolo Andrea, Siena, Romeo y Olympia

El exfutbolista, rodeado de toda su familia, llegó al America's Cup Experience del Port Vell de Barcelona. Anna Ortiz, su mujer desde hace doce años, y sus cinco hijos, Valeria, Paolo Andrea, Siena, Romeo y Olympia, quisieron acompañar a Iniesta en un día tan emotivo. Todos perfectamente conjuntados, vestidos de negro y con zapatillas blancas, a excepción de la benjamina del clan, Olympia, de 19 meses, que acudió con una falda rosa con tutu a juego con sus zapatillas y se convirtió en el centro de todas las miradas. Allí por supuesto estuvieron muchos de sus seres queridos, entre ellos sus padres y su hermana, que han sido tan importantes para él. A ellos le dedicó buena parte de su emocionado discurso.

© Getty Images Andrés Iniesta se emociona en su adiós como futbolista profesional

Entre lágrimas comenzó a hablar y con una foto de su numerosísima familia terminó. "Nunca pensé que llegaría este día. Todas estas lágrimas son lágrimas de emoción y de orgullo. No son lágrimas de tristeza, son lágrimas de ese niño de Fuentealbilla que tenía el sueño de ser futbolista y lo consiguió, lo conseguimos. Después de muchísimo trabajo y sacrificio y de nunca rendirse. Esos valores han sido imprescindibles en mi vida y por eso hoy me siento muy orgulloso de todo ese camino. Me siento muy feliz", destacó.

© Getty Images Andrés Iniesta anuncia su retirada del fútbol

'Mis padres y mi hermana lo han sido todo para mí'

Y llegó el momento de mencionar a su familia, su principal apoyo. "Como bien sabéis, ya tengo 40 años, me habéis visto hablar muchas veces y sabéis la importancia que tiene para mí mi familia. Siempre han sido mi motor, donde siempre me he apoyado. Mi hermana y mis padres lo han sido todo para mí. Hoy tengo mi maravillosa familia, con Ana y nuestros seis pequeños. Son el motor que mueven todo y dan sentido a lo que hacemos", señaló.

El futbolista prosiguió destacando lo importante que fue su padre para él. "Me gustaría hacer una mención especial para mi padre, ha sido mi inspiración. Siempre hemos tenido una conexión muy especial desde que tuve tres años. Mi pasión por el fútbol y lo que he hecho en el fútbol se lo debo a él. Muchísimas gracias por todos los consejos, por los silencios y por lo que has significado para mí".

© GTRES Andrés Iniesta se abraza con su hijo Paolo Andrea

Iniesta se despide en presencia de muchos de los jugadores, maestros y entrenadores con los que compartió plantilla y lo hace feliz, aunque con pena porque le habría gustado jugar hasta los 90 años. Pero antes de culminar su discurso, quiso mencionar a las personas más importantes en su carrera: su afición, sus padres y su hermana, y su esposa. "Me gustaría acordarme de toda la gente que me haya visto en la calle o en el campo de fútbol y me han mostrado su respeto y amor. Eso es lo que me llevo. Los futbolistas pasan, las personas quedan".

Continuó hablando de su madre, a la que le dirigió estas emocionadas palabras. "Hay otra persona que no le gusta que hable de ella. Es mi madre. Quizá no se ha oído tanto como otras personas. Me gustaría agradecerle la madre que ha sido y la madre que es, por todo. Quería hacerlo en este momento, ya lo sabes de sobra, pero quería compartirlo en este momento tan especial y tan bonito. Todo el sacrificio y esfuerzo por mí y por mi hermana, te lo agradeceré siempre".

© Getty Images Andrés Iniesta da las gracias a su familia

Las palabras dirigidas a su esposa

Y por último, habló de su esposa, Anna Ortiz, la mujer de su vida y con la que ha vivido sus triunfos y sus desvelos. "Anna, sinceramente, no tengo palabras para describir lo que realmente siento por ti. Pero, quiero decirte que soy un privilegiado por compartir esta vida contigo. Principalmente por la persona que eres, te respeto, te admiro. Hemos formado esta maravillosa familia y eres nuestro espejo y nuestro reflejo. Te agradezco que me aguantes, no siempre todo es tan bonito. Soy el hombre más feliz y no encontraría mujer y madre mejor para nosotros", concluyó, no sin antes pedirle a toda esa familia que se hiciera una foto para el recuerdo. Al subir al escenario, Andrés se fundió en un abrazo con su hijo Paolo Andrea, de nueve años, y en un beso con su esposa, a la que dedicó sus palabras más románticas.

Andrés Iniesta se despide después de haber logrado 35 títulos -32 de ellos en el Barca y 3 en el Kobe de Japón, además de 5 importantísimos con la Selección, entre ellos 1 Mundial y 2 Eurocopas. Pero no es un adiós. sino un hasta luego porque le veremos en el campo, aunque desde la otra línea de la banda como entrenador. " Quiero formarme en esta siguiente etapa como entrenador. Los que me conocéis, sabéis que soy bastante cabezón en ese sentido. Intentaré volver a hacer un gran trabajo. No será detrás del balón, sino en otro lugar. Seguiremos viéndonos. Seguiréis escuchando cosas de mí. Tengo muchas ganas".