Andrés Iniesta y su mujer, Anna Ortíz, anuncian el nacimiento de su quinta hija: ‘Bienvenida Olympia’

¡Ya son uno más en la familia! Andrés Iniesta (38) y Anna Ortíz (35) han sido padres por quinta vez. Ha sido el futbolista manchego quien ha compartido la feliz noticia a través de sus perfiles sociales desvelando el género y el nombre que han elegido para su bebé. "¡Bienvenida Olympia! Con mucho amor estábamos esperándote", ha escrito junto a una fotografía en la que aparecen las piernas del bebé, abrigadas con un bonito conjunto de punto blanco con detalles en rosa, y su chupete. De la misma manera, el deportista daba las gracias a su mujer por hacer posible el milagro de la vida. "Felicidades a nuestra supermami. Un día maravilloso".

A los pocos minutos, la publicación se ha llenado de mensajes de cariño de toda su comunidad de seguidores, compuesta por más de 41 millones de personas, y también de algunos de sus compañeros de profesión y amigos, como Iván Rakitic, Lucas Digne o Romarey Ventura. Precisamente, la esposa de Jordi Alba también formará una familia numerosa con el defensa en los próximos meses porque se encuentra embarazada de su tercer hijo.

Quiénes a buen seguro también están deseando conocer a la pequeña son sus hermanos mayores, Valeria, de once años, Paolo, de ocho, Siena, de cinco, y Romeo, de tres. Los cuatro la recibirán en casa con los brazos abiertos, dispuesta a mimarla y a convertirla en su mejor compañera de juegos y travesuras. Y es que el campeón del mundo y Anna han logrado formar un hogar de lo más unido allá donde van, desde Barcelona a Japón, donde tienen fijada su residencia desde que en 2018 el centrocampista fichó por el Vissel Kobe de la J1 League del país nipón.

Sin duda, esta niña ha llegado para llenar de todavía más alegría el corazón de sus orgullosos padres tras unos meses muy duros para el exblaugrana marcados por el fallecimiento de su abuela, a la que se encontraba especialmente unido. "Si recuerdo las miles de cosas que he vivido como nieto, no puedo dejar de emocionarme", declaraba con suma tristeza. Esta no es la primera vez que el crack del balón se sincera sobre sus sentimientos más íntimos, ya que, con total naturalidad, ha hablado sobre los problemas de depresión a los que ha tenido que hacer frente y cómo la ayuda de un especialista de la psicología le ha permitido salir adelante. Un testimonio que ha servido como referente para muchas personas que estaban atravesando por una situación similar.

