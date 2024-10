Así es Anna Ortiz, la mujer de Andrés Iniesta: diseñadora de interiores, escritora y madre de sus cinco hijos

Andrés Iniesta está a punto de anunciar que se retira de los terrenos de juego. En este momento tan agridulce para el futbolista, el de Fuentealbilla ha contado con el apoyo de los suyos entre quienes destacan Anna Ortiz, su mujer desde hace más de una década, y sus cinco hijos. A pesar de ser esposa de uno de los futbolistas más conocidos a nivel mundial, la vida de Ortiz es muy discreta. De hecho, ella, al contrario de otras muchas mujeres de futbolistas es prácticamente una desconocida. Apasionada de los libros, su familia es un prioridad.

© @annaortiz34 Andrés Iniesta junto a su mujer y madre de sus cinco hijos, Anna Ortiz

Su faceta de escritora

Anna Ortiz estudió asesoría de imagen, aunque nunca se ha dedicado de manera profesional a ello. Lo que siempre le ha apasionado es la decoración de interiores, a lo que se ha dedicado desde el año 2015 cuando entró a formar parte del equipo de 'Cotton et Bois', empresa líder en interiorismo que tuvo que dejar cuando la familia se mudó a Japón, en el 2018.

© Anna Ortiz Anna Ortiz con su libro 'Mi luz'

© Gtresonline Boda de Andrés Iniesta y Anna Ortiz

Además, en 2021 se estrenó como escritora publicando 'Mi luz', una obra que definió como: "Un libro lleno de experiencias personales que me han hecho crecer, un diario lleno de intimidad, momentos especiales y mucho aprendizaje" y en el cual cuenta dos de los episodios más duros de su vida: la depresión de su marido en 2009 y la pérdida de su bebé en 2014 por un aborto espontáneo en la semana 31 de embarazo.

© @annaortiz34 Anna Ortiz posa con su libro 'Mi luz'

Un flechazo 'mortal'

El futbolista participó en el programa de Jesús Calleja donde contó cómo se conocieron su mujer y él en el 2007: "Yo le eché el ojo y fue un flechazo mortal". Andrés acudió a un bar de un amigo en Mataró, donde Anna trabajaba de camarera. Ella no se fijó en él hasta que el jugador tuvo un romántico detalle tras volver de una gira por Japón: "Me trajo unos aviones, porque en Japón los aviones se llaman Ana, y me escribió una carta. Se tiró dos horas de caravana para venir, darme eso e irse. Y en ese momento, después de haber estado dudando de si ir o no ir, llegué a casa y le dije a mi hermana: 'Me he enamorado'".

© @andresiniesta8 La familia Iniesta Ortiz

Su familia numerosa

Cuando en mayo de 2018 Andrés Iniesta, su mujer y sus hijos se marchaban a Japón, comenzaron una aventura deportiva y familiar. El exjugador del Barcelona ya había anunciado que dejaba el club catalán para fichar por un equipo japonés, el Vissel Kobe. Durante su experiencia asiática le acompañaron su mujer y los tres hijos que, en aquel momento, tenía el matrimonio: Valeria, Paolo Andrea y Siena. Los cinco se mudaron a Kobe, una ciudad en la orilla norte de la bahía de Osaka. Cinco intensos años, hasta que en el verano del 2013 el de Fuentealbilla puso fin a su etapa en la ciudad nipona. En estos años ha ganado la Copa del Emperador y la Supercopa de Japón; además de recibir la llegada de sus dos hijos pequeños: Romeo y Olympia, completando así la familia numerosa del exjugador de la selección española de fútbol.