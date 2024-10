Helen Lindes cuenta lo difícil que ha sido quedarse embarazada por tercera vez

Helen Lindes y Rudy Fernández anunciaron el pasado 29 de agosto que iban a ser padres de nuevo. "Nos hace mucha ilusión compartir con vosotros esta maravillosa noticia: ¡Ampliamos la familia! Bebé número tres en camino", publicaron junto a esta foto en la que aparecen con sus hijos Alan, de siete años, y Aura, de cinco.

© helenlindesgrif

Según ha contado la modelo, este embarazo ha sido "muy buscado" y han tardado más tiempo del que pensaban en conseguirlo. "Rudy y yo queríamos volver a ser padres y llevábamos dos años intentándolo. A partir de cierta edad, yo tengo más de 40 años, es mucho más complicado quedarte embarazada", ha confesado.

© Helen Lindes

De esta forma, Helen ha dado visibilidad a una de las principales causas de infertilidad en nuestros días: la edad materna, porque no es lo mismo intentar ser madre antes de los 35 años que después. Pasada esa franja, la calidad y cantidad de los óvulos se reduce y es necesario, en algunos casos, realizar pruebas como una ecografía pélvica o una analítica hormonal.

© helenlindesgrif

"Yo no había tenido ninguna complicación en mis otros dos embarazos, fue todo muy rápido, y pensaba que esta vez iba a ser parecido... ¡Y qué va!", ha continuado explicando. "La verdad es que te topas con la cruda realidad. Es mucho más difícil. Tienes que ser mucho más paciente, hacerte más pruebas para ver si todo en tu cuerpo funciona bien...", ha añadido. Afortunadamente, Rudy y ella han logrado su sueño y Helen se siente muy afortunada. "Tuvimos la gran suerte que lo conseguimos al final".

© helenlindesgrif

La ex Miss España, de 43 años, se encuentra en la semana 23 de gestación y ha contado que las 12 primeras semanas fueron "lo peor". "Tienes grandes cambios hormonales, estás agotada, solo quieres dormir. Me afectó el tema de los olores, tuve que cambiar todos mis cosméticos, que fueran fórmulas libre de perfumes. Además, tuve una especie de amargor en el garganta que daba igual lo que comiera, lo que bebiera, no se me quitaba...", ha compartido. Lo único que aliviaba su malestar era comer "sandía con un chorrito de limón".

© helenlindesgrif

La historia de amor de Helen Lindes y Rudy Fernández

Se conocieron en 2011 cuando el deportista se puso en contacto telefónico con la modelo para colaborar con una fundación benéfica. "En esa conversación ya hubo química", contó Helen hace tiempo en ¡HOLA!. "Más tarde, coincidimos en un evento y confirmamos lo que habíamos sentido". Tres años después, el baloncestista mallorquín preparó toda una sorpresa a su novia para pedirle matrimonio y ella aceptó la propuesta sin dudarlo.

© rudy5fernandez

El 4 de julio de 2015 se casaron en La Fortaleza, un castillo del siglo XVII que ocupa la península conocida como Punta Avançada, en Pollença, Mallorca, y su boda les hizo darse cuenta, todavía más, "de lo mucho que nos queremos y de lo bien que estamos juntos", dijo la ex Miss España.

© helenlindesgrif

La felicidad del matrimonio aumentó el 22 de diciembre de 2016 con la llegada de su primer hijo, Alan. Casi tres años después, el 11 de mayo de 2019, se duplicó con el nacimiento de la pequeña Aura,. En unos meses, la pareja dará la bienvenida a su tercer hijo, que será una niña, tal y como reveló Rudy en su adiós definitivo como jugador del Real Madrid. "Helen, gracias por tu apoyo sin fisuras, por todos tus sacrificios, tus desvelos, para que yo pudiera dedicarme al baloncesto. Gracias por nuestros hijos y gracias por acompañarme en este viaje y aguantarme a diario, que no es fácil. Te prometo que voy a intentar cuidarte como lo has hecho tú todos estos años. Y lo voy a hacer con una nueva incorporación al equipo como es nuestra bebé", dijo visiblemente emocionado y ante la mirada entre lágrimas de su esposa.