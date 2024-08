Helen Lindes y Rudy Fernández anuncian que esperan su tercer hijo

La pareja formada por Helen Lindes y el campeón de baloncesto, Rudy Fernández, están de enhorabuena ya que han anunciado, a través de sus redes sociales, que están esperando su tercer hijo. El matrimonio, que reside en Madrid, pero reparten el tiempo de vacaciones familiares entre sus dos islas del alma, Lanzarote, cuna de Helen, y Mallorca, donde nació el deportista y se casaron el 4 de julio de 2015; ya disfrutan de Alan, de siete años, y Aura, de cinco, que en unos meses recibirán a un nuevo hermanito o hermanita; ya que Helen se encuentra en la semana 17 de gestación según ella misma ha confirmado en su post: "Nos hace mucha ilusión compartir con vosotros esta maravillosa noticia: ¡¡Ampliamos la familia!! Bebé número 3 en camino".

© Helen Lindes

Bebé tras la retirada de Rudy

La pareja que ha pasado un verano de muchas emociones tras asistir a los Juegos Olímpicos en París, donde el jugador de baloncesto se ha retirado, poniendo fin así a sus 20 temporadas de carrera. Uno de sus principales motivos era su deseo de centrarse en pasar más tiempo en familia, y eso es exactamente lo que está haciendo, tal y como podemos ver en el álbum de sus vacaciones con sus hijos, que ha compartido la modelo durante este verano.

© Helen Lindes

Rudy Fernández comunicó su retirada del baloncesto al final de la temporada 2024 con estas palabras: "Ya tengo una edad y empiezo a pensar en otras cosas, en la familia. Me he sentido muy querido y esto se está terminando...". Y añadía que: "Retirada es una palabra difícil e impactante cuando la escuchas. Me queda cumplir el sueño que tenía mi padre de vivir otros Juegos Olímpicos", justo antes de ir a París donde tuvo el incondicional apoyo de su mujer y de sus dos hijos.