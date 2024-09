Helen Lindes, embarazada, se rompe al escuchar las palabras de Rudy Fernández en su adiós definitivo del Real Madrid

Rudy Fernández se marcha del Real Madrid como una leyenda después de haber estado 13 años en el club y haber logrado 26 títulos. El exjugador de baloncesto ya anunció el año pasado que se iría tras finalizar la temporada, pero no se ha marchado sin antes recibir un sincero homenaje de este equipo, que, según sus palabras, "no solo cambió el rumbo de su carrera, sino también su vida". Su esposa, Helen Lindes y sus hijos, Alan, de siete años, y Aura, de cinco, y el bebé que está en camino, han sido testigos de esta cariñosa y sincera despedida por parte del club blanco al que ha asistido parte de la plantilla y su presidente, Florentino Pérez.

El orgullo de su familia

Florentino Pérez dio comienzo al acto pronunciando un discurso en el que ensalzó las cualidades de este deportista, le dio las gracias y le recordó que el Real Madrid siempre será su casa. "Ha sido un honor contar contigo en una de las etapas más bonitas de nuestra historia. Has representado los valores del Real Madrid en cada cancha. Tu talento, tu carisma ha hecho que nos sintamos orgullosos. Ya formas parte de la leyenda del Real Madrid. Este es un momento para que tu familia y todos los que están a tu lado estén orgullosos de ti. Aquí están tu madre Maite, tu abuela Lola, tu hermana Marta… Recuerdo especial para tu padre Rodolfo que ha sido una parte importante de tu vida. Siempre a tu lado, tu mujer Helen, que ha sido tan importante de tu vida", señaló el presidente del club, que recordó aquellos "14 minutos mágicos con todos los aficionados puestos en pie coreando tu nombre son historia", así como su paso por la Selección española y su participación en seis Juegos Olímpicos, siendo el primer jugador masculino en lograr esta hazaña. Le prometió a su padre -fallecido en 2022- que los Juegos de París serían su último torneo profesional y lo cumplió.

Llegó el turno de Rudy, que emocionó a todos los presentes con sus palabras. " El Real Madrid no solo cambió el rumbo de mi carrera, sino que cambió mi vida. Este club me lo ha dado todo y espero haber devuelto, al menos, una parte de lo que me ha ofrecido. Sin el Real Madrid no sería el Rudy Fernández que soy ahora", comenzó. "Llegué aquí en 2011 tras mi paso por la NBA. Lo que en principio parecía una decisión temporal, rápidamente se convirtió en la mejor elección de mi carrera. El Real Madrid me abrió las puertas y desde el primer día me sentí en casa. Aquí encontré no solo un equipo, sino una familia con una ambición inesperada". Y reconoció que ha encontrado un grupo que compañeros, que, "más que amigos, se han convertido en hermanos". Se dirigió en especial a sus amigos Felipe Reyes, Sergio Rodríguez o Sergi Llull, que son "parte muy activa" de su historia en el club blanco y en la selección española: "Me habéis hecho ser una persona mucho mejor". Por supuesto no se olvidó de su presidente, su "apoyo incondicional durante más de una década", y a quien le agradeció infinitamente "las palabras de ánimo cuando las cosas no iban tan bien. Eso te hace ser especial para el club".

'Empieza una nueva etapa llena de ilusión'

Ante estas palabras, Helen Lindes no ha podido evitar emocionarse. "Que llorera...uff. ¡Cuantas emociones! Qué bonito todo lo que dijiste. Te quiero mucho Rudy", le ha dicho a su esposo entre lágrimas. Ha sido "la despedida que te mereces Rudy Fernández. Ha sido emocionante, sincera y llena de cariño. El Real Madrid quedará siempre en nuestros corazones. Se acaba una etapa muy importante de tu vida pero empieza una nueva llena de ilusión", le dedica al exjugador blanco, con quien espera muy ilusionada la llegada de su tercer hijo. "Te queremos y no podemos estar más orgullosos de ti", asegura Helen, que ha estado a su lado en los triunfos, en las derrotas y le ha dado todo su apoyo durante su carrera profesional. La modelo ha querido compartir las imágenes de esta emocionante despedida con su marido y sus hijos, rodeados de todos los trofeos que ha conseguido en el club. Unas imágenes que sin duda quedarán enmarcadas en su álbum y pasarán a la historia del deporte.

Ha sido un verano lleno de emociones, despedidas y mucha ilusión para toda la familia por la llegada de su próximo hijo, contaba la que fuera coronada Miss España en el año 2000, que al igual que su marido está feliz y emocionada por lo que está por venir. "Empezamos nuevo curso lleno de ilusiones y cambios", señalaba junto a unas bonitas fotos mostrando su figura premamá en la semana 20 de su embarazo. "Nos hace mucha ilusión compartir con vosotros esta maravillosa noticia: ¡¡Ampliamos la familia!! Bebé número 3 en camino", fue el mensaje con el que Helen y Rudy anunciaron el 29 de agosto que muy pronto van a ser familia numerosa. Dicen adiós a un equipo, pero pronto darán la bienvenida a un nuevo miembro de su familia.