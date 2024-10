El momentazo de Milena Smit con su novio en 'La Revuelta'

Milena Smit ha protagonizado uno de los momentos más aplaudidos de La Revuelta. Este martes, el programa de TVE recibía a la protagonista de La chica de nieve y a Hovik Keuchkerian, conocido por interpretar a Bogotá en La casa de papel, como parte de la promoción de El Hoyo 2, la película más vista de habla no inglesa en Netflix. Lo que David Broncano no se imaginaba es que pasaría de hablar de la película a convertirse en testigo del gran momento de la noche, un espontaneo beso en la intérprete y su novio Diego Sanjuan.

© RTVE

No es la primera vez que un invitado de La Revuelta acude acompañado un amigo o familiar que se sienta entre el público para seguir el programa en directo. En esta ocasión, Milena Smit no estuvo sola en plató, ya que, además de su compañero en la ficción, su chico quiso vivir en primera persona la entrevista, sin saber que acabaría convirtiéndose en el foco de todas las miradas. En un primer momento, la actriz confirmó que había venido acompañada y las cámaras mostraron a un tímido Diego Sanjuan que sonreía, pero fue justo al final del programa cuando los dos demostraron que lo suyo va en serio. Ante las bromas de David Brocano, el joven acabó participando en unas de las pruebas del espacio, donde quedó claro que están totalmente compenetrados y lo acabaron celebrando con un beso. Pero no uno cualquiera, la intérprete, que estaba sentada en el escenario, bajó entre el público y besó apasionadamente a su chico, lo que provocó no solo una gran ovación de todos los presentes, sino también del propio Broncano y de Hovik Keuchkerian.

© RTVE

Una discreta historia de amor

Artista dedicado al diseño 3D y fundado de su propia empresa, Moodly, Diego Sanjuan ha preferido siempre mantenerse en un segundo plano, aunque siempre que puede arropa y apoya a la actriz en sus proyectos. La pareja comenzó hace más de dos años su relación y, aunque prefieren ser discretos, no se ocultan y en más de una ocasión hemos escuchado a la protagonistas de Madres Paraleras hablar de él: 'Es una persona que me quiere bien, de verdad, me cuida mucho'.

© @milenasmitm

"Obviamente, cuando estás enamorada de una persona te planteas tener todo con esa persona. Yo toco madera y ojalá fuera así, porque estoy superfeliz y ojalá sea así", afirmba muy sonriente Milena cuando le preguntaban si se planteaba un futuro con su novio e, incluso, formar una familia.