Milena Smith pasa por quirófano y ya se recupera con los mimos de su novio, Diego Sanjuan

Milena Smit ha vuelto a ser noticia, pero en esta ocasión por un motivo no demasiado agradable. La actriz ha tenido que pasar por el hospital para someterse a una cirujía. Puestos en contacto con la agencia de representación de la alicantina, nos transmiten que afortunadamente no ha sido por nada grave: "Se ha sometido a una intervención, nada grave, estará estos días recuperándose y en unas semanas podrá retomar con total normalidad su agenda laboral".

En el vídeo que ha compartido la intérprete de 'Madres paralelas', la hemos podido ver en la habitación del hospital, con el típico pijama de los centros sanitarios, acompañada de su novio Diego Sanjuan, que le ayuda a levantarse de la cama y la abraza y da mimos. Pese a que hace algún tiempo nacieron rumores -ya desmentidos- que relacionaban a la actriz con el cantante Sebastián Yatra, en realidad la también modelo está feliz al lado de Diego Sanjuan, a quien define como un auténtico "ángel". Ambos se han ido juntos de vacaciones este verano y ahora, en los momentos menos agradables, también está al lado de su chica.

Y es que mucho se habló sobre la relación entre Milena Smit y Sebastián Yatra, con quien trabajó en su último videoclip. La actriz ya aclaró que el cantante es solo un buen amigo para ella, y es que Milena está muy enamorada, pero de Diego Sanjuan. La intérprete le ha dedicado unas preciosas palabras asegurando, entre otras cosas, que "es una persona que me quiere bien, de verdad, me cuida muchísimo y a la que tengo muchísimo que agradecerle cada día, porque el respeto y admiración que siento hacia él y que él también me trasmite es preciosa". Palabras que a la vista de las imágenes del paso de la actriz por el hospital, se han confirmado.

Una de las nuevas 'chicas Almodóvar'

La actriz y modelo ha entrado en el mundo del cine directa al estrellato. En menos de un año ha debutado en el cine, nominada al Goya a Mejor Actriz Revelación por No matarás (2021) y se ha convertido en la nueva chica Almodóvar gracias a Madres Paralelas (2021), la última película del cineasta manchego.

Nacida en Elche (Alicante) hace 24 años, de padre holandés, empezó a trabajar como modelo a los 15 años, pero pronto se dio cuenta de que lo que de verdad le apasionaba era la interpretación. Así que decidió formarse y lo hizo con lo mejores: recibió clases en la escuela de Cristina Rota, una de las más prestigiosas de España, y fue alumna de Bernard Hiller, uno de los coach de las estrellas, que ha ayudado en su carrera nada menos que a Leonardo DiCaprio o Cameron Diaz.

Aunque ya habia participado en algunos cortometrajes, su primera aparición en la gran pantalla llegó con No matarás, thriller dirigido por David Victori. Pero su gran oportunidad llegaría con su siguiente proyecto, Madres paralelas (2021), la cinta particiada por RTVE con la que Almodóvar compite este año por el León de Oro en el Festival de Cine Internacional de Venezia. Junto a Penélope Cruz y Aitana Sánchez-Gijón.

Brilla también en la moda

Además de en la gran pantalla, Milena está triunfando en el mundo de la moda. Es atrevida, adora la moda y los diseñadores más vanguardistas la quieren. Gucci, J.W. Anderson, Palomo Spain y Paco Rabanne son las últimas firmas que la han vestido. De hecho, la actriz arrasa en redes sociales, en la que la podemos ver con sus novedosos ‘outfits’ con fotografías espectaculares.