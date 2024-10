El mensaje de Jennifer Lopez en una reaparición no exenta de críticas: ‘La música tiene el poder de sanar’

Las vicisitudes de la vida personal inevitablemente hacen mella en la vida pública de las grandes divas como Jennifer Lopez. Han pasado casi dos meses desde que trascendió su divorcio de Ben Affleck y aunque muestra su mejor cara en las redes sociales, que no ha descuidado en ningún momento, han sido contadas sus apariciones públicas. La primera fue a principios de septiembre en el festival de cine de Toronto y ahora con motivo del 50º aniversario de los American Music Awards. Eso sí, para muchos fans su participación no fue como esperaban.

La diva del Bronx ha recordado sus momentos más memorables en esta gala de premios a través de un vídeo en el que salía radiante con una blusa rosa palo, pero no en vivo y en directo como a sus seguidores les hubiera gustado disfrutarla. Aún así, durante casi dos minutos recorrió parte de su trayectoria desde su primera vez en el escenario de los American Music Awards hace 23 años hasta la última. Una evolución que JLo observaba maravillada entre risas, aunque lo que en realidad maravillaba al público era lo asombrosamente inmune que es al paso del tiempo.

© Getty Images JLo en su primera actuación en los American Music Awards en 2001 © Getty Images La diva del Bronx hace un mes en el Festival de Cine de Toronto

En el vídeo, además de rememorar aquellos momentos, reconocimientos, actuaciones y tributos a artistas tan icónicas como Celia Cruz, también ha lanzado un mensaje que es inevitable relacionar con el momento personal que atraviesa. "La música realmente tiene el poder de sanar, de inspirar y de conectarnos", ha dicho durante su intervención. El poder sanador de la música es universal, pero en palabras de Jennifer Lopez cobra un claro significado.

© American Music Awards

No es un secreto que la cantante no atraviesa un buen momento desde antes de que se hiciese oficial la ruptura. Meses antes había cancelado su gira 'This is me... live' aduciendo que quería volcarse en sus hijos, familia y amigos. Por aquel entonces los rumores de crisis con Ben Affleck eran una constante, rumores que acabaron siendo un secreto a voces hasta que finalmente salió a la luz que el divorcio ya era un hecho.

Aunque sigue inmersa en los trámites ya que no habían firmado un acuerdo prenupcial, lo que dificulta el reparto de sus bienes, desde su entorno afirman que últimamente está "mucho más feliz". "Está feliz de estar nuevamente en el centro de atención debido a su trabajo (...) Estaba harta de toda la atención que se le presta a su vida personal", ha dicho una fuente a la revista People, asegurando que está muy emocionada con todo lo que está por venir.