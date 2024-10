Carys, la hija de 21 años de Michael Douglas y Catherine Zeta Jones que está siguiendo sus pasos

¡La saga continúa! Michael Douglas y Catherine Zeta Jones ya tienen sucesora: ni más ni menos que su hija Carys. A sus 21 años, la joven tiene claro que quiere seguir sus pasos y, aunque sigue con sus estudios de Cine y Relaciones Internacionales en la Universidad de Brown, ya ha empezado a hacer sus primeros trabajos como actriz.

© Getty Images

Su debut delante y detrás de las cámaras

Tras participar como segunda asistente de dirección en la serie August y en The Holy Devil, este año Carys ha trabajado en dos cortometrajes. El primero de ellos es Shell, en el que inerpreta el personaje de Aria Weathers, quien sufre un bloqueo creativo y recurre a un innovador programa diseñado para extraer contenido de sus sueños.

El segundo es F*ck That Guy, que se va a estrenar próximamente en el Festival de Cine PROOF en Los Ángeles. Se celebra del 18 al 20 de octubre y será, sin duda alguna, una cita muy especial para ella.

© carys.douglas

© carys.douglas

La actriz ha sido la encargada de compartir con sus seguidores las primeras imágenes de este proyecto que cuenta con Spike Lee como productor ejecutivo. Carys comparte pantalla con Victoria Pedretti, protagonista de la exitosa serie de televisión You; Micheál Richardson, hijo de Liam Neeson y la fallecida Natasha Richardson; y Dagmara Domińczyk, estrella de Succession.

© carys.douglas

© carys.douglas

Una joven promesa

La hija de Michael Douglas y Catherine Zeta Jones tiene una prometedora carrera por delante dentro y fuera de la pantalla. Carys, que también canta y toca el piano, ha trabajado como modelo en varias ocasiones y ha deslumbrado en la alfombra roja demostrando que ha heredado el estilo de su madre. De hecho, en alguna ocasión las hemos visto compartiendo armario.

En 2018 protagonizó su primera portada junto a su madre en la revista Town & Country. En ese momento tenía solo 15 años pero ya había acaparado todos los flashes como invitada de excepción en desfiles de moda y acompañando a sus padres a importantes estrenos. "La moda es muy importante en mi vida, porque mi madre es un icono de la moda para mí", confesó.

© Getty Images

También habló de cómo llevaba la fama y que estuviera marcada por su apellido, asegurando que: "Cuando era más joven, no me gustaba la idea de tener su nombre asociado a mí. Era algo así como 'dinastía Douglas' (...) Creo que lo que más me molesta es que la gente piense que no me esfuerzo, que no necesito esforzarme, cuando, sinceramente, siento que es todo lo contrario. Siento que necesito demostrar constantemente a la gente que soy buena, que no soy solo la hija de mis padres".

© Getty Images

Una pasión compartida

Carys no es la única que quiere continuar con la saga. Su hermano Dylan, de 23 años, que en 2022 se graduó en Ciencias Políticas por la Universidad de Brown, también quiere ser actor. Desde pequeño siempre quiso seguir los pasos de sus padres y, de hecho, fue a su primera clase de teatro con 8 años. "Mi hijo fue a su primera clase de teatro y se volvió hacia su profesora y le dijo: 'No te preocupes, soy muy buen actor. Lo llevo en los genes'", contó la propia Catherine Zeta-Jones en una ocasión

© Getty Images

En una aparición en The Today Show, Catherine contó que tanto ella como su marido habían advertido a sus hijos sobre los peligros de la actuación. "Pero su pasión es la actuación como un oficio. Mis hijos fueron a campamentos de verano todos los años, a campamentos de teatro con los chicos de Broadway, y se las arreglaron muy, muy bien, tengo que reconocerlo", dijo.