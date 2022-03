El fascinante estilo de Victoria Pedretti, la protagonista de 'You'

Hace apenas un par de semanas se estrenaba la nueva tanda de episodios de You, una de las series más vistas de Netflix en los últimos tiempos. Como ha ocurrido con actrices de otros éxitos de la plataforma de streaming como HoYeon Jung, de El juego del Calamar, Millie Bobby Brown de Stranger Thinks o las españolas Ester Expósito, María Pedraza y Úrsula Corberó, de Élite y La Casa de Papel respectivamente, la protagonista de esta inquietante ficción ha logrado despuntar ya como un icono de moda. Sin embargo, mientras que Ester o Úrsula comparten ciertos puntos estéticos con sus personajes, Victoria Pedretti tiene un estilo totalmente opuesto al de Love Quinn: analizamos las claves de su rompedor vestidor.

De la pequeña pantalla a trabajar con Tarantino

Esta estadounidense de 26 años saltó a la fama gracias a las series The Haunting of Hill House y The Haunting of Bly Manor, tras lo que llegó su incursión en la gran pantalla por todo lo alto: dirigida por Quentin Tarantino y con compañeros de profesión como Brad Pitt o Leonardo DiCaprio en Érase una vez en Hollywood. Sin embargo, el papel con el que su popularidad ha crecido como la espuma ha sido el de Love Quinn en You junto a Penn Badlgey. Tras una exitosísima primera temporada, la serie anunciaba una segunda con el fichaje de Victoria como un nuevo interés amoroso de Joe, una misteriosa joven que parecía hecha totalmente a medida para este acosador y que continua como coprotagonista en la tercera entrega. Desde que se estrenaron los nuevos episodios, el armario de Love ha provocado muchos comentarios en redes, algo que no sorprende puesto que los looks de esta pastelera (y asesina) son pura elegancia.

Del minimalismo de Love a la modernidad de Victoria

En esta tercera temporada, la peculiar pareja formada por Love y Joe se muda a las afueras y compra una casa con jardín con el objetivo de ser una familia normal. Para potenciar esa integración, ella opta por conjuntos básicos y minimalistas con accesorios de tendencia como joyitas de oro o maxigafas de sol. En la vida real, Victoria huye de esa sencillez y no duda en innovar con diseños rompedores y mezclas inesperadas. Tanto en la alfombra roja como en primera fila de desfiles, adora apostar por prendas poco convencionales, jugando con volúmenes, mezclas de texturas y complementos de lo más cool.

Aunque ya la hemos visto en primera fila de algún desfile en la Fashion Week de París, de momento no se ha decidido a explotar su faceta como influencer, y es que hasta hace dos semanas ni siquiera contaba con perfil en redes sociales. Ahora cuenta con casi 2 millones de seguidores pero únicamente ha compartido una publicación: un vídeo promocional de la serie.