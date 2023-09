Así es Carys, la hija de 20 años de Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones que quiere seguir los pasos de sus padres

Loading the player...

Fue durante la celebración del pasado Festival de Cannes cuando pudimos ver por última vez a Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones junto a su hija menor, Carys Zeta Douglas. En su paso por la alfombra roja, la joven, de 20 años, casi consigue eclipsar a la célebre pareja con su belleza y simpatía. Todo apunta a que Carys no solo ha heredado el físico de las dos estrellas de Hollywood si no también su talento, ya que además de haber hecho sus primeros pinitos como modelo. también ha formado parte del equipo de algún rodaje. ¿Quieres conocer los detalles? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

