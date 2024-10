Lourdes Montes, espectacular, comparte nuevas fotos en su 14ª semana de embarazo: 'Empieza a notarse'

En tan solo una semana, se cumple un mes del anuncio que realizaron en conjunto Lourdes Montes y Francisco Rivera y en el que comunicaban que, ¡van a ser papás de nuevo!. Una feliz noticia que quisieron notificar ellos mismos: "¡Si Dios quiere, ¡en primavera seremos uno más en la familia! A estas alturas, voy a ser Papuchi, pero qué ilusión más grande. Es un regalo", decía el torero tirando de humor. Ahora, la diseñadora ha desvelado por primera vez de cuánto está y ha enseñado cómo evoluciona su barriguita de embarazada.

Lourdes Montes ha acudido este fin de semana a una boda, y para la ocasión ha optado por lucir un elegantísimo look de invitada en el que querremos invertir para nuestras próximas bodas otoñales. Se trata de un estilismo protagonizado por un vestido de manga larga, escote en pico y falda de largo 'midi' envolvente. Lo curioso de la pieza es, sin duda alguna, el estampado abstracto con el que cuenta: un fondo 'beige' con 'print' degradado en azul y negro. Además, va ceñido a la cintura por lo que deja entre ver cómo evoluciona la barriguita de embarazada de la diseñadora, que ha desvelado que "empieza a notarse… Semana 14". Esto significa que la mujer del diestro está de tres meses y medio, por lo que haciendo cálculos, saldrá de cuentas entre abril y mayo. En lo que a complementos se refiere, completó la apuesta con una pamela y lazada negra añadida –elemento perfecto para añadir dosis de sofisticación– y zapatos de tacón bicolor.

Será en primavera cuando la familia crezca y sean uno más, tal y como la propia Lourdes contó cuando anunció su embarazo: "Me hace mucha ilusión compartir con vosotros, que si todo va bien, en primavera seremos uno más". Unas palabras que acompañó con una preciosa fotografía en blanco y negro en la que aparece junto a Francisco Rivera, abrazados a sus niños, Carmen, de ocho años, y Curro, de cinco. Una instantánea en la que la gran ausente fue Cayetana Rivera. Eso sí, la diseñadora también la tuvo muy presente en sus palabras: "La familia crece. Cuatro hermanos. Familia numerosa".

Fran y Lourdes van a vivir unos meses muy emocionantes antes de cumplir su sueño de convertirse familia numerosa, tras el nacimiento de Carmen, la mayor de la pareja, en 2015, y de Curro, el pequeño de la casa, hasta el momento, en 2019. Un acontecimiento aplaudido por toda la familia y que celebraros con una escapada a la playa a finales de septiembre. Tal y como mostró ¡HOLA! en exclusiva, el matrimonio, junto a sus hijos, la madre de la diseñadora, Lourdes Parejo, y su hermana, disfrutaron de Cádiz, desconectado y divirtiéndose todos juntos.

La historia de amor de Lourdes Montes y Francisco Rivera

Se conocieron en la Feria de Abril de Sevilla - en 2011- gracias a un grupo de amigos en común que les presentó en una de las casetas del Real. "Lo nuestro fue un flechazo total. De hecho, el mismo día que la vi le dije a un amigo: 'Mira, te voy a presentar a la mujer con la que me voy a casar", contó Francisco, aunque ella parece ser que no lo tenía tan claro. "Llegué a pensar algo así como 'este chico no me convence'. Le conocí un martes y me volvió a llamar un jueves después de haber estado dos días en la feria. Me dijo entonces, 'Oye, que voy a tu casa a verte'. Y yo pensé, qué vergüenza, bajar a la calle para que todo el mundo nos vea. Así que le dije que me llamara, que yo me asomaba a la ventana y que nos veríamos así. Eso sí, le puse una condición, que no se quitara el casco de la moto para que nadie le reconociera".

El torero y la diseñadora se dieron el 'sí, quiero', por primera vez, el 14 de septiembre de 2013 en un enlace civil en Ronda. Una boda cuyas fotos publicó ¡HOLA! en exclusiva. Diez meses después de este enlace, sellaron su amor en una boda religiosa en la Capilla de los Marineros de Sevilla, sede de la Hermandad de la Esperanza de Triana. El pasado mes de julio, Francisco Rivera y Lourdes Montes celebraron el décimo aniversario de su 'sí, quiero' más esperado. Han formado una familia unida y feliz con dos hijos en común —Carmen, de ocho años, y Curro, de cinco—, que son, junto a Tana —la hija que Francisco tuvo con Eugenia Martínez de Irujo—, lo más importante para ellos.