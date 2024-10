Marta Riumbau nos cuenta cómo vive sus últimos días de embarazo: 'Estoy impaciente'

Para Marta Riumbau este mes de octubre será el más especial de su vida. Está contando los días que le faltan para tener a su hija en brazos y ultimando con ilusión todos los preparativos para su llegada. Energía no le falta, reconoce que tiene incluso más que sin estar embarazada, y está deseando que llegue el momento de conocer a su pequeña Julieta.

Fue el pasado mes de mayo cuando anunciaba en nuestras páginas que había tomado la decisión de ser madre en solitario y nos contaba cómo había sido todo el proceso hasta cumplir su gran sueño. Ahora echa la vista atrás y confiesa que ha aprendido, se ha sorprendido y ha disfrutado de estos nueve meses, aunque el primer trimestre le resultara más difícil por las molestias y algunas complicaciones. Ya tiene elegido el equipo médico con el que dará a luz y nos cuenta cómo está pasando estas últimas semanas, quiénes están siendo sus grandes apoyos y cómo ha ido transformando su casa para dar la bienvenida a su bebé.

© VALERO RIOJA El pasado mes de mayo Marta anunciaba en nuestras páginas que había tomado la decisión de ser madre en solitario y nos contaba cómo había sido todo el proceso hasta cumplir su gran sueño

-Ya falta nada para que nazca Julieta, ¿cuánto sales de cuentas?

-¡Sí! No veo el momento de tenerla en mis brazos, estoy impaciente ya. Salgo de cuentas el 23 de octubre, no queda nada.

-¿Cómo estás llevando la recta final? ¿Te encuentras más cansada o, al contrario, con más energía?

-La verdad es que no he perdido la energía en ningún momento, me mantengo súper activa, incluso más que sin estar embarazada. El síndrome del nido hace que esté preparando la casa y los “por si acasos” constantemente. La excusa perfecta para hacer lo que más me gusta, reformas (que hago yo misma si puedo) redecorar, cambiar las cosas de sitio para crear un ambiente más acogedor y cálido, organizar… y adelantando trabajo para tener un noviembre más tranquilo con ella.

-¿Dónde vas a dar a luz? ¿Tienes algún equipo de médicos específico que hayas elegido?

-Casi a la mitad del embarazo cambié de hospital, ya que por mala suerte supongo, en cada revisión me tocaba un profesional distinto, al que le tenía que explicar mi historial, de cuantas semanas estaba, el sexo del bebé, etc. Y si algo tenía claro es que necesitaba conectar con mi médico, que siempre fuese el mismo y me diese confianza. Y, finalmente, opté por Bmum, sin duda una inversión para mi tranquilidad. Estoy feliz y con un equipo que he ido conociendo a lo largo de estas semanas, meses y que serán los que me acompañen en el que, sin duda, será el día más especial.

-¿Te da miedo el parto?

-Cada vez menos, más que miedo es respeto, pero sé que voy a estar bien rodeada y eso me tranquiliza mucho.

-¿Hay algo qué tengas preparado tipo velas, pelota de Pilates o música para dar a luz?

-Nada de nada, me han dicho que tengo que crear una lista de reproducción con las canciones que quiero escuchar durante el parto y, eso sí, habrá una luz tenue que hará todo más íntimo.

-¿Has leído mucho sobre parto y lactancia en estos meses?

-Un poco de todo y mucho de nada. Me compré varios libros para informarme sobre el embarazo en general, las etapas, los cambios, el proceso de crecimiento del bebé, la lactancia pero por puro interés y curiosidad, no por preocupación ni por querer saber de más. Confío plenamente en los profesionales. Por eso tampoco he profundizado, en las citas con la matrona aprendes mucho también.

-¿Lo tienes todo listo ya para ir al hospital?

-No tengo nada de nada… ¡ni comprado ni preparado! Confío que en esta semana me ponga con ello porque en cualquier momento me toca coger las bolsas e irme al hospital.

© VALERO RIOJA La 'influencer' nos cuenta que ya tiene todo listo en casa para la llegada de Julieta

-¿Y en casa? ¿Lo tienes todo? Ya hemos visto como has estado decorando la habitación de Julieta

-¡Casi todo ya! Tengo su habitación lista y como voy a hacer colecho el primer año, me recomendaron poner una cómoda con cambiador también en mi habitación para facilitar las cosas y en eso estoy ahora mismo.

-¿Quiénes están siendo tus grandes apoyos en el embarazo?

-Confieso que lo estoy llevando de forma muy independiente porque creo que nadie diría que estoy embarazada. No he cambiado nada, sigo haciendo yo todo y menos el primer trimestre que fue un poco más complicado, el resto ha sido una maravilla. Eso sí, cuando mis padres vienen a Madrid me dejo cuidar y me ayudan mucho. Ahora, en este último mes ya se notan las 37 semanas y a final del día todo cuesta un poco más.

-Ahora que está llegando el embarazo a su fin, ¿Qué balance haces de estos meses? ¿Han sido cómo esperabas?

-Nunca idealicé ni romanticé el embarazo, así que sí, he aprendido, me he sorprendido y he disfrutado todo el proceso. Tienes tus momentos de malestar, alguna complicación y preocupaciones, pero estás creando una vida dentro de ti, es algo increíble que puede hacer tu cuerpo. Y la sensación de sentir a tu bebé, ver cómo se mueve y que te responda, es indescriptible. Además, he tenido la suerte que es tremendamente activa, la siento todo el rato, yo diría que no duerme, ¡es como yo! -ríe-.

-¿Te preocupa recuperar la figura después de dar a luz? Aunque se ve que has cogido el peso normal

-Ni se me ha pasado por la cabeza. De hecho, no sé nada sobre el peso. Manu, que es mi médico, no es partidario de pesar ni llevar un control, ya que puede ser contraproducente. Imagino que, si por salud hay un exceso sí, pero si no… Y me parece genial, ya que el peso extra es su gran mayoría es el peso del bebé, de la placenta, el líquido amniótico, la sangre… Tu cuerpo retiene muchos líquidos, no hay que obsesionarse, llevar una vida sana, darte tus caprichos y cada cuerpo es un mundo.

-¿Te tomarás después un tiempo de descanso en redes o lo irás viendo sobre la marcha?

-No es algo que me haya planteado, obviamente mis prioridades cambian y quiero disfrutar de mi bebé, aprender y adaptarme. El primer mes me lo tomaré con más calma.

-Por último, ¿cómo te vas viendo como madre ahora que falta nada para tener a tu bebé en brazos?

-Hasta que no la tenga conmigo creo que no me puedo hacer a la idea, ahora solo sueño con ese momento, lo estoy deseando.