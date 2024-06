Marta Riumbau anuncia de esta original forma si el bebé que espera es niño o niña y el nombre elegido

Loading the player...

Marta Riumbau cuenta los días para conocer a su primer hijo. La 'influencer', de 36 años, se encuentra en la semana 20 de gestación. Un embarazo que está viviendo con muchísima ilusión tras decidirse a emprender esta maravillosa aventura en solitario y someterse a una fecundación in vitro. La ex de Diego Matamoros compartía hace unas semanas con sus seguidores algunos detalles sobre sus primeros meses de embarazo: "He tenido muchas náuseas y el hecho de haber sufrido una amenaza de aborto fue tremendo porque viví emocionalmente en una montaña rusa, una vez transcurridos los primeros tres meses me siento más tranquila y mucho mejor" , revelaba entonces. Ahora, la creadora de contenido ha dado un paso más y ha anunciado con un original vídeo si el bebé que espera es niño o niña y el nombre que ha elegido. ¿Quieres verlo? ¡No te pierdas el vídeo!

