El susto que obligó a Marta Riumbau a acudir a urgencias en su quinto mes de embarazo

Marta Riumbau contaba hace apenas dos meses ilusionada en ¡HOLA! que espera su primer hijo tras decidir ser madre soltera. Ya entonces explicó cómo en los primeros meses había sufrido alguna que otra complicación, como una amenaza de aborto, lo que le ha hecho extremar al máximo la prudencia para asegurarse que todo avanza adecuadamente. Cuando afronta ya su quinto mes de embarazo, un pequeño sangrado le ha llevado a urgencias con la intención de descartar cuanto antes cualquier tipo de problema.

© Gtres

Afortunadamente, las pruebas arrojaron luz a su preocupación y confirmaron que tanto el bebé como ella se encuentran perfectamente. Ha sido la propia influencer la que ha contado a sus seguidores el percance ya con la tranquilidad y serenidad de quien sabía que todo está en orden. Según ha explicado, el sábado se encontró con una gotita de sangre y "me asusté un poco". Para que todo estuviese en orden, decidió salir de dudas y que los médicos de urgencias la explorasen.

La sangre “no tenía pinta de que viniese del útero”, ha explicado tras acudir al centro médico. Sin embargo, había otro factor que le preocupaba, y era una posible infección de orina, pues es muy propensa a padecer esta dolencia. En estos últimos días, según ha explicado ha tenido, de forma intermitente, los síntomas más comunes de una infección, aunque de una forma muy sutil, sin escozor ni dolor. Aunque no tenía una gran infección, sí le dijeron que el resultado de los análisis "había salido alterado”. Por tanto, Riumbau está tomando ya los antibióticos pertinentes recetados para recuperarse.

El motivo por el que se sentía tan incómoda, con esa sensación extraña, tal y como ha explicado, era debido a la postura que tiene su bebé, a la que llamará Julieta. "Por eso siento mucha más presión de la normal y esa necesidad de hacer pis o tener la sensación de que me hago pis. De hecho, muchas patadas me las da directamente en la vejiga y lo noto un montón", comentaba Riumbau en sus stories. En cualquier caso estas pequeñas molestias no le importan en absoluto mientras "todo esté bien y controlado”. Este jueves, ha dicho, tiene cita en su médico de cabecera, al que ha puesto en conocimiento de todo esto, y acudirá de nuevo al hospital para comprobar que ya no hay infección. "Voy con mucho cuidado, poco a poco, eco tras eco, este miedo va disminuyendo y estoy empezando a disfrutar de mi embarazo", contaba Marta a ¡HOLA! mientras afronta este camino difícil pero ilusionante como es la maternidad en solitario. "La pasión por la maternidad es infinitamente mayor al vértigo de enfrentarme a una crianza en solitario", asegura.