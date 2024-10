'Hacks' la serie con legiones de 'fans' que se ha proclamado triunfadora en los premios Emmys

Imprescindibles

Hacks: reconocida al fin en los premios Emmy la serie con legiones de fans

Tras tres temporadas (y ya anunciada una cuarta) cosechando legiones de fans, que reclamaban para esta serie unos premios que no terminaban de llegar, a pesar de estar nominada desde su primera temporada, este año por fin se ha reconocido oficialmente la genialidad de una serie que sorprende y divierte, con un humor inteligente que, muchas veces, se tiñe de ternura o de tristeza y está llena de momentos más íntimos e incluso dramáticos, pero que no deja a nadie indiferente. Protagonizada por la gran Jean Smart (a la que pudimos admirar como madre de Kate Winslet en Mare of Easttown) y la joven Hannah Einbinder, la serie se centra en la figura de Deborah Vance, una veterana cómica de stand-up que ve amenazada la supervivencia de su espectáculo en Las Vegas, por el cambio de los tiempos y del sentido del humor de las nuevas generaciones, por lo que se ve obligada a contratar a una joven guionista que dé nueva vida a sus chistes y la salve de una jubilación anticipada. Por ella desfilan infinidad de caras conocidas haciendo papeles pequeños, pero su principal valor es el personaje de Deborah Vance, a la altura de la categoría, como actriz, de Jean Smart, y unos guiones fabulosos que esconden, tras un humor arrebatador, un buen número de verdades emocionales que confieren profundidad a la serie.

© MAX

Nos encanta por...No es solo una comedia.

Te gustará si te gusta...La maravillosa señora Maisel.

Dónde verla: Max

Estrenos de la semana

Buscando a Wanda (Tragicomedia)

Dedo y Carlotta Klatt buscan a su hija Wanda, de 17 años, desaparecida hace meses. Cuando la policía no consigue encontrarla, la familia toma cartas en el asunto y se hace con dispositivos de vigilancia, con la ayuda de su hijo Ole, experto en tecnología, y ponen micrófonos primero en su barrio y luego en media ciudad, descubriendo que a puerta cerrada ninguno de sus vecinos es quien dice ser.

© AppleTV+

La veremos porque... Es la primera serie alemana de Apple y tiene un planteamiento original.

Dónde verla (2/10): AppleTV+

La franquicia (Comedia)

El equipo de una franquicia cinematográfica poco querida lucha por tener su lugar en un universo cinematográfico salvaje y revoltoso. La comedia arroja luz sobre el caos y el secretismo en el mundo del cine de superhéroes, para plantear la pregunta: ¿cómo se hace exactamente un churro cinematográfico? Protagonizada por Daniel Brühl, al que recientemente pudimos ver en Becoming Karl Lagerfeld.

© MAX

La veremos porque...Es una comedia sobre los excesos del mundo del cine de superhéroes.

Dónde verla (7/10): Max

Descubrimos a...Eve Hewson

● Es hija de Bono, el cantante del grupo U2.

● Nació en Dublín, pero vive en Brooklyn desde que dejó Irlanda para estudiar interpretación, contra la voluntad de sus padres.

© Getty Images

● Debutó en la película The 27 club (2008), pero su primer papel relevante fue en Un lugar donde quedarse (2011), de Paolo Sorrentino, junto a Sean Penn.

● Es muy celosa de su vida privada, pero se le ha relacionado con los actores Jeff Lafferty y Max Minghella.

● Su carrera es imparable. La segunda temporada de Hermanas hasta la muerte, que protagoniza, se estrena en noviembre en AppleTV+, y tiene firmadas dos películas, en las que trabajará con Steven Spielberg y Noah Baumbach.

La película que la Academia de Cine manda a los Oscar 2025

Segundo premio (Drama musical)

© Movistar+ (VOD)

Dirigida por Isaki Lacuesta y Pol Rodríguez, Segundo premio es la candidata de España para los próximos premios Oscar, que ha sido elegida por los académicos por encima de Marco y La estrella azul. Inspirada en el disco Una semana en el motor de un autobús (1998), del grupo Los Planetas, uno de los más importantes del pop español, ficciona las relaciones entre el cantante y el guitarrista de la banda.

La veremos porque...Los Planetas siguen siendo muy importantes en el panorama musical español.

Dónde verla: Movistar+ (VOD)