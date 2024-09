'Emily in Paris', 'Respira'... estos son los estrenos que no puedes perderte esta semana

Emily in Paris

No sé si alguien confiaría en que una serie como Emily in Paris llegara tan lejos, pero lo cierto es que los fans de esta pizpireta experta en marketing y comunicación han colocado la cuarta temporada de la serie, a la cabeza de lo más visto de la plataforma en la que se emite, nada más estrenarse. Si la primera temporada nos enganchó por el choque cultural y los miles de equívocos que provocaban su desconocimiento del francés y la cultura francesa, el resto de temporadas ha derivado más hacia sus devaneos amorosos, y sus detractores la tachan de vacía de trama e intriga.

Pero ahí estamos, viéndola capítulo tras capítulo, muchos de nosotros con curiosidad por qué llevará puesto para tal fiesta, porque si algo nos gusta de Emily es su sentido extravagante y juguetón de la moda, que se mueve con mucha gracia y facilidad entre el chic francés y el gusto por las estridencias. En la nueva temporada, Emily (Lily Collins), su amiga Mindy (Ashley Park) —ya convertida en cantante de éxito—, el guapísimo chef Gabriel (Lucas Bravo), su rival en el corazón de Emily, Alfie (Lucien Laviscourt), y el resto de personajes seguirán entreteniéndonos. No saldremos mejores personas de verla, pero al menos París sale bonito.

Nos encanta por... Su frivolidad y su carisma, a pesar de todo.

Te gustará si te gustan... ¿A qué se parece Emily in Paris? Diríamos que es bastante singular.

Dónde verla: Netflix

Estrenos de la semana

Respira (Drama)

Najwa Nimri, Aitana Sánchez-Gijón, Blanca Suárez, Manu Ríos y Alfonso Bassave, a las órdenes de algunos de los creadores de Élite, Física o Química o El desorden que dejas, protagonizan la nueva serie española de médicos, centrada en el servicio de urgencias de un hospital. La llegada de una paciente célebre pone de relieve la complicada situación en la que se encuentran.

La veremos porque... Tiene un reparto espectacular y nos encantan las series de médicos.

Dónde verla (30/08): Netflix

Kaos (Comedia fantástica)

Los dioses del Olimpo se vuelven terrenales. Zeus (interpretado por Jeff Goldblum) disfruta de su poder como rey de los dioses, hasta que una mañana descubre que tiene una arruga y empieza a pensar que su declive está cerca.

La veremos porque... Tiene pinta de ser muy divertida.

Dónde verla (29/08): Netflix

Los anillos de poder t2 (Fantasía)

Llega la segunda temporada de El señor de los anillos: los Anillos de poder, con uno de los episodios más esperados por los fans de la saga de J.R.R. Tolkien: La Guerra de Eregion, la batalla definitiva entre el ejército de Galadriel y Sauron, que quiere dominar la Tierra Media.

La veremos porque... La primera temporada nos dejó con ganas de más.

Dónde verla (29/08): Prime Video

Los escenarios reales de...The Bear

Aunque desde luego no es la primera serie ambientada en Chicago (Illinois, EE. UU.), en la serie sensación de los últimos años, la ciudad —sus restaurantes, sus canales, el metro, su frontline y, sobre todo, su bulliciosa y vibrante vida— se convierte en un personaje más. En la tercera temporada de The Bear, ya disponible en Disney+, Carmy Berzatto (Jeremy Allen White) y los empleados del restaurante, cuya historia y motivaciones han ido cobrando protagonismo, seguirán visitando diversas localizaciones dentro de la ciudad. Os proponemos un recorrido por algunos de los sitios reales que se pueden ver en las tres temporadas de The Bear.

MR BEEF

En la ciudad abundan las tiendas de bocadillos, pero el guionista de la serie, Christopher Storer, conocía a la familia Zucchero, los dueños de esta popular tienda del barrio de River North, donde pasó muchas horas para inspirarse para el Original Beef of Chicagoland.

Farmer’s markets

Tina, una de las cocineras del restaurante, suele comprar en los mercados callejeros de la ciudad, donde los agricultores y ganaderos locales comercian con sus productos.

MARGIE’S CANDIES

Esta mítica heladería en Logan Square es uno de los sitios que visita Syd (Ayo Edebiri) para inspirarse. Tiene 90 años de historia y es conocida por sus batidos y sundaes.

lao peng you

Situado en Ukrainian Village, este restaurante chino hace los noodles y los dumplings favoritos de Syd. Los dos hermanos que la regentan incluso hacen cameos en la serie, cocinando su famoso Cong You Bing.

Chess pavillion

Este lugar del parque que bordea el lago Michigan es el favorito del veterano Ebraheim, para sentarse a meditar. Si estás planeando viajar a Chicago, en www.choosechicago.com tienes una guía de todos los lugares de la serie.