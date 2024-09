No puedes perderte 'The Capture', una trepidante serie británica sobre el uso de las nuevas tecnologías

La utilización de la Inteligencia Artificial se ha integrado en las tramas de las series y películas, y la verdad es que da mucho juego la idea de que una imagen ya no vale más que mil palabras. Una de las últimas series en aprovechar esta nueva tecnología es la británica The Capture, que ya tiene dos temporadas. En ellas, con dos casos totalmente diferentes, se habla del deep fake, o sustitución facial por medio de AI, con fines no exactamente bien intencionados.

En la primera temporada, un militar —interpretado por Callum Turner, que portagonizó la serie bélica Ídolos del aire y que ha ocupado páginas de revista por su relación con la cantante Dua Lipa— es acusado de un asesinato, y una policía, la encargada de la investigación, se topa con una realidad mucho más oscura. En la segunda, un ministro del Gobierno británico verá cuestionada su integridad por unas declaraciones que salió haciendo en un programa de televisión, pero que en realidad estaban falseadas tecnológicamente. Será la misma policía la encargada de desvelar el misterio y atrapar a los culpables. Dos temporadas que se ven con mucho interés y tensión, con magníficas interpretaciones y que plantean una cuestión muy actual sobre las nuevas tecnologías.

Nos encanta por... Cómo construye la trama y aumenta la tensión capítulo a capítulo. Lo distintas que son las dos temporadas.

Te gustará si te gustan... Películas como Minority Report o series como En la línea de fuego.

Dónde verla: Movistar+

Estrenos de la semana

La pareja perfecta (Intriga)

Amelia Sacks (Eve Hewson) está a punto de casarse con un miembro de una de las familias más ricas de Nantucket, pero a su futura suegra, una famosa novelista (Nicole Kidman), no le hace mucha gracia; no obstante, no repara en gastos a la hora de planear lo que promete ser la boda de la temporada… al menos, hasta que aparece un cadáver en la playa y todos se convierten en sospechosos.

La veremos porque... Mezcla dos ingredientes que nos encantan: Nicole Kidman y un asesinato.

Dónde verla (5/09): Netflix

Douglas is cancelled (Drama)

Hugh Bonneville, el patriarca de Downton Abbey, vuelve al mundo series con esta sobre un reputado presentador de informativos que, de repente, tiene que afrontar que todo el mundo le cuestione, por una broma inadecuada en una boda, que se convierte en viral. La reacción desproporcionada de todo el mundo, incluida su mano derecha, será todo un reto que amenace su prestigio.

La veremos porque... Nos encantan las series sobre temas tan actuales como la cancelación.

Dónde verla (5/09): SkyShowtime

Anya Taylor-joy, una guerrera en la saga Mad Max

Furiosa (Aventuras postapocalípticas)

La actriz de Gambito de dama se pone el traje de batalla y asume el personaje que interpretó Charlize Theron en Mad Max: Furia en la carretera, para contar el pasado de esta guerrera que se tatúa un mapa para poder regresar a su casa, tras ser encarcelada por el malvado Inmortan Joe, y que se tiene que enfrentar a Dementus (Chris Hemsworth), que en el pasado la obligó a presenciar la muerte de su madre.

La veremos porque... Es una ocasión de ver a Chris Hemsworth y Elsa Pataky en la misma película.

Dónde verla: Max

Secretos, sorpresas y novedades

Sam Heughan, de 'Outlander' a recorrer el mundo en kilt con su amigo Graham McTavish

La octava temporada de Outlander está en pleno rodaje, y la séptima en emisión en Movistar Plus+. Pero entre temporada y temporada, a su guapísimo protagonista, Sam Heughan, le da tiempo a viajar con su amigo Graham McTavish (Dougal, en la serie) por rincones del mundo, buscando conexiones con su tierra natal, Escocia. Men in kilts lleva dos temporadas y en la segunda, que se acaba de estrenar, viven aventuras emocionantes en la bella Nueva Zelanda, donde McTavish reside en la actualidad.

